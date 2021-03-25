Сезон Премьер-Лиги 2021/22 стартует 14 августа

Премьер-Лига объявила, что сезон 2021/22 возьмет старт в субботу, 14 августа.

Напомним, нынешний сезон Премьер-Лиги начался с опозданием — 12 сентября. Это стало следствием пандемии коронавируса, из-за которой предыдущая кампания внутреннего чемпионата затянулась до конца июля.



Однако со следующего сезона все возвращается на круги своя. Старт новой кампании будет дан во вторую неделю августа, как это происходит обычно.



При этом заключительный, 38-й, тур Премьер-Лиги будет сыгран 22 мая 2022.



Добавим, у игроков, которые доберутся со своими сборными до назначенного на 11 июля финала Евро-2020, будет 34 дня, чтобы провести отпуск и подготовиться к старту Премьер-Лиги.