Рэшфорд пропустит матчи сборной Англии

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд пропустит матчи сборной Англии в отборе к Чемпионату Мира 2022 года.

По информации Sky Sports, Рэшфорд гарантированно не сыграет против Сан-Марино сегодня вечером, тогда как Daily Mail утверждает, что матчи против Албании и Польши он тоже пропустит.

Причиной этому являются проблемы со стопой, которые возникли к Маркуса во время проигранного "красными дьяволами" матча Кубка Англии против "Лестера" в прошлое воскресенье (3:1).

В матче против Сан-Марино, последней сборной в рейтинге ФИФА, англичанам также будет не хватать защитника Кайла Уолкера и вингера Букайо Сака, однако оба пока остаются в лагере национальной команды.

Добавим, что ранее в расположение "Юнайтед" с травмой неустановленного характера из молодежной сборной Англии вернулся нападающий Мейсон Гринвуд.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2021 17:00

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