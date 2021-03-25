Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд пропустит матчи сборной Англии в отборе к Чемпионату Мира 2022 года.

По информации Sky Sports, Рэшфорд гарантированно не сыграет против Сан-Марино сегодня вечером, тогда как Daily Mail утверждает, что матчи против Албании и Польши он тоже пропустит.



Причиной этому являются проблемы со стопой, которые возникли к Маркуса во время проигранного "красными дьяволами" матча Кубка Англии против "Лестера" в прошлое воскресенье (3:1).



В матче против Сан-Марино, последней сборной в рейтинге ФИФА, англичанам также будет не хватать защитника Кайла Уолкера и вингера Букайо Сака, однако оба пока остаются в лагере национальной команды.



Добавим, что ранее в расположение "Юнайтед" с травмой неустановленного характера из молодежной сборной Англии вернулся нападающий Мейсон Гринвуд.