Сульшер получит новый контракт, даже если завершит сезон без трофея

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получит новый контракт, даже если завершит этот сезон с пустыми руками.

На прошлой неделе экс-полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи выразил уверенность, что Сульшер будет уволен, если не выиграет Лигу Европы в этом сезоне.



Однако Daily Mirror утверждает, что будущее Оле Гуннара не зависит от того, завоюют ли "красные дьяволы" трофей в конце мая.



Вице-президент Эд Вудворд и владельцы клуба Глэйзеры уже приняли свое решение, и теперь Сульшер получит новый трехлетний контракт стоимостью 30 миллионов фунтов.



Таким образом, годовая зарплата Сульшера вырастет с нынешних 7.5 до 10 млн. фунтов, что станет наградой для 48-летнего норвежца за продемонстрированный прогресс в течение его двух с половиной сезонов работы на "Олд Траффорд".



Ожидается, что о новом контракте будет объявлено в конце сезона. Прямо сейчас "Юнайтед" не хочет отвлекать Сульшера от выступлений в Премьер-Лиге и Лиге Европы.