Сульшер получит новый контракт, даже если завершит сезон без трофея

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получит новый контракт, даже если завершит этот сезон с пустыми руками.

На прошлой неделе экс-полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи выразил уверенность, что Сульшер будет уволен, если не выиграет Лигу Европы в этом сезоне.

Однако Daily Mirror утверждает, что будущее Оле Гуннара не зависит от того, завоюют ли "красные дьяволы" трофей в конце мая.

Вице-президент Эд Вудворд и владельцы клуба Глэйзеры уже приняли свое решение, и теперь Сульшер получит новый трехлетний контракт стоимостью 30 миллионов фунтов.

Таким образом, годовая зарплата Сульшера вырастет с нынешних 7.5 до 10 млн. фунтов, что станет наградой для 48-летнего норвежца за продемонстрированный прогресс в течение его двух с половиной сезонов работы на "Олд Траффорд".

Ожидается, что о новом контракте будет объявлено в конце сезона. Прямо сейчас "Юнайтед" не хочет отвлекать Сульшера от выступлений в Премьер-Лиге и Лиге Европы.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. empry 25.03.2021 16:30 # empry
    Абсолютно понятное решение с учетом отсутствия альтернативы норвегу. Уволить и выплатить неустойку всегда можно будет, но позитивный эффект от оказания доверия тоже может сыграть свою роль. Я все еще считаю, что Оле недостаточно хорош, чтобы вернуть МЮ на вершину, но подходящий тренер, чтобы удерживать команду в состоянии околотопа и показывать более менее атакующий и яркий футбол, что гораздо лучше, чем было при условном Ван Гале или Моуриньо.

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  2. alexomck 25.03.2021 16:28 # alexomck
    заслужил чо, в общем-то таков уровень АПЛ сейчас, что тренер, типа Сульшера, может финишировать на втором месте.

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  3. quavo 25.03.2021 16:21 # quavo
    Невероятный клуб пидарасов ) жалко глориков мю

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  4. scholes18 25.03.2021 16:00 # scholes18
    ну что за топарь.

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  5. jokerz 25.03.2021 16:00 # jokerz
    Одобряю!

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