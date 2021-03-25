Сульшер получит новый контракт, даже если завершит сезон без трофея
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получит новый контракт, даже если завершит этот сезон с пустыми руками.
На прошлой неделе экс-полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи выразил уверенность, что Сульшер будет уволен, если не выиграет Лигу Европы в этом сезоне.
Однако Daily Mirror утверждает, что будущее Оле Гуннара не зависит от того, завоюют ли "красные дьяволы" трофей в конце мая.
Вице-президент Эд Вудворд и владельцы клуба Глэйзеры уже приняли свое решение, и теперь Сульшер получит новый трехлетний контракт стоимостью 30 миллионов фунтов.
Таким образом, годовая зарплата Сульшера вырастет с нынешних 7.5 до 10 млн. фунтов, что станет наградой для 48-летнего норвежца за продемонстрированный прогресс в течение его двух с половиной сезонов работы на "Олд Траффорд".
Ожидается, что о новом контракте будет объявлено в конце сезона. Прямо сейчас "Юнайтед" не хочет отвлекать Сульшера от выступлений в Премьер-Лиге и Лиге Европы.
25.03.2021 16:00
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Последние комментарии:
Абсолютно понятное решение с учетом отсутствия альтернативы норвегу. Уволить и выплатить неустойку всегда можно будет, но позитивный эффект от оказания доверия тоже может сыграть свою роль. Я все еще считаю, что Оле недостаточно хорош, чтобы вернуть МЮ на вершину, но подходящий тренер, чтобы удерживать команду в состоянии околотопа и показывать более менее атакующий и яркий футбол, что гораздо лучше, чем было при условном Ван Гале или Моуриньо.
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заслужил чо, в общем-то таков уровень АПЛ сейчас, что тренер, типа Сульшера, может финишировать на втором месте.
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Невероятный клуб пидарасов ) жалко глориков мю
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ну что за топарь.
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Одобряю!
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