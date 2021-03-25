Пирсон исключает продажу Соучека

Томаш Соучек Ассистент главного тренера "Вест Хэма" Стюарт Пирсон исключил продажу полузащитника Томаша Соучека грядущим летом.

Присоединившись к "молотобойцам" в январе 2020, Соучек сформировал великолепную связку в центре поля с Декланом Райсом.

Благодаря такой мощи в полузащите "Вест Хэму" удается держаться всего в двух очках от топ-4 Премьер-Лиги. А в прессе появились слухи, что целью больших клубов может стать не только Райс, но и Соучек.

Однако помощник Дэвида Мойеса не переживает насчет возможного ухода 26-летнего чеха.

"Нет, он счастлив здесь, и он никуда не уходит. Я уверен в этом".

"Должен сказать, он блестяще выступает здесь. Дэйв привел его в клуб в январе прошлого года, и с тех пор он просто великолепен".

"У него удивительное отношение к работе, он приезжает на базу даже в свои выходные дни, и работать с ним — абсолютное удовольствие".

"Он классный малый. Он и Цоуфал, два наших чешских парня, оба великолепны", — сообщил Пирсон talkSPORT.


Метки Вест Хэм, Пирсон, Соучек

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2021 15:00

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