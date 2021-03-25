Пирсон исключает продажу Соучека

Ассистент главного тренера "Вест Хэма" Стюарт Пирсон исключил продажу полузащитника Томаша Соучека грядущим летом.

Присоединившись к "молотобойцам" в январе 2020, Соучек сформировал великолепную связку в центре поля с Декланом Райсом.



Благодаря такой мощи в полузащите "Вест Хэму" удается держаться всего в двух очках от топ-4 Премьер-Лиги. А в прессе появились слухи, что целью больших клубов может стать не только Райс, но и Соучек.



Однако помощник Дэвида Мойеса не переживает насчет возможного ухода 26-летнего чеха.



"Нет, он счастлив здесь, и он никуда не уходит. Я уверен в этом".



"Должен сказать, он блестяще выступает здесь. Дэйв привел его в клуб в январе прошлого года, и с тех пор он просто великолепен".



"У него удивительное отношение к работе, он приезжает на базу даже в свои выходные дни, и работать с ним — абсолютное удовольствие".



"Он классный малый. Он и Цоуфал, два наших чешских парня, оба великолепны", — сообщил Пирсон talkSPORT.