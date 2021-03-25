Агент Жоржиньо поставил ультиматум перед "Челси"
Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо поставил ультиматум перед лондонским клубом.
Жоржиньо выступает за "Челси" после своего перехода из "Наполи" в 2018 году, и все это время итальянца бразильского происхождения регулярно связывают с возвращением в Серию А.
Недавно в итальянской прессе появились слухи, что Маурицио Сарри может вновь занять должность главного тренера "Наполи" и попытаться воссоединиться с Жоржиньо.
Однако у "Челси" есть возможность, чтобы заставить Жоржиньо отбросить мысли о возвращении на свою вторую родину. Для этого 29-летнему полузащитнику нужен новый контракт взамен того, что истекает в 2023 году.
"Челси" обладает классными полузащитниками. Если "Челси" не продлит его контракт, мы постараемся вернуться в Италию", — цитирует агента Жоао Сантоса Football.London.
25.03.2021 13:00
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Последние комментарии:
вот бы, Гилмор не подведет
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никто так и не понял роль этого челика :)
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Как то пох.
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уже даже какие-то агенты позволяют себе этому недоклупу ультиматумы ставить
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