Агент Жоржиньо поставил ультиматум перед "Челси"

Жоржиньо Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо поставил ультиматум перед лондонским клубом.

Жоржиньо выступает за "Челси" после своего перехода из "Наполи" в 2018 году, и все это время итальянца бразильского происхождения регулярно связывают с возвращением в Серию А.

Недавно в итальянской прессе появились слухи, что Маурицио Сарри может вновь занять должность главного тренера "Наполи" и попытаться воссоединиться с Жоржиньо.

Однако у "Челси" есть возможность, чтобы заставить Жоржиньо отбросить мысли о возвращении на свою вторую родину. Для этого 29-летнему полузащитнику нужен новый контракт взамен того, что истекает в 2023 году.

"Челси" обладает классными полузащитниками. Если "Челси" не продлит его контракт, мы постараемся вернуться в Италию", — цитирует агента Жоао Сантоса Football.London.


Метки Жоржиньо, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2021 13:00

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  1. nietzsche 25.03.2021 13:21 # nietzsche
    вот бы, Гилмор не подведет

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  2. h22o 25.03.2021 13:20 # h22o
    никто так и не понял роль этого челика :)

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  3. sexan 25.03.2021 13:14 # sexan
    Как то пох.

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  4. mixmaster 25.03.2021 13:04 # mixmaster
    уже даже какие-то агенты позволяют себе этому недоклупу ультиматумы ставить

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