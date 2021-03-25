Владелец "Шеффилд Юнайтед" рассказал правду об уходе Уайлдера

Владелец "Шеффилд Юнайтед" принц Абдулла рассказал, что Крис Уайлдер дважды порывался оставить должность главного тренера, прежде чем сделал это.

Ранее в марте клуб с "Брамалл Лэйн" объявил о расставании с Уайлдером по обоюдному согласию сторон. Эта новость была воспринята фанатами "клинков" с грустью.



В интервью Sky Sports принц Абдулла поведал, что на самом деле Крис был настроен уйти из клуба более трех месяцев, впервые уведомив руководство о своих намерениях еще в декабре.



Также владелец "клинков" рассказал, что Уайлдер требовал себе компенсацию в 4 миллиона фунтов — при том, что сам подавал в отставку, а не увольнялся клубом.



"В течение часового звонка Крис объяснил нам, почему хочет уйти. Он сказал, что команде нужны перемены, нужен новый вожак".



"Мы дали ему четко понять, что не хотим его увольнять, но если он хочет подать в отставку, то может это сделать. Тогда мы не будем платить те же деньги, что и в случае увольнения".



"Мы начали обмениваться сообщениям по электронной почте с его представителями, и наш финансовый департамент был шокирован тем, что он запросил 4 миллиона фунтов за отставку".



"Мы сказали: "Мы ни за что не заплатим тебе 4 миллиона фунтов, ты же подаешь в отставку, не мы увольняем тебя, и почему мы должны платить тебе почти годовую зарплату?" — сообщил принц Абдулла.



Наконец, принц Абдулла раскритиковал Уайлдера за бездарно потраченные 120 миллионов фунтов на трансферы. Половина этой суммы пришлась на нападающих, однако команда забила лишь 16 голов в этом сезоне Премьер-Лиги.