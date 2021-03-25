Эмерсон восхищен влиянием Тухеля на "Челси"

Крайний защитник "Челси" Эмерсон Палмери выразил восхищение, как главный тренер "синих" Томас Тухель повлиял на команду.



В своих 14 матчах при Тухеле "Челси" не потерпел ни одного поражения, в 11 из них сохранив свои ворота на замке.



Эмерсон чувствует, что "синие" стали более дисциплинированной командой, где каждый знает свою роль. Палмери надеется, что это позволит "Челси" успешно завершить сезон.



"Стоило Томасу взяться за работу, и с первого дня мы заметили, насколько организованной стала команда".



"Он показывает нам много видео, рассказывает детали и дает информацию, что очень помогает нам на поле. У команды появилась хорошая организованность. Томас сенсационном образом делает свою работу".



"Нам нужно использовать это с выгодой для себя, стремясь играть в свой лучший футбол. Сезон вступает в завершающую стадию, у нас есть Премьер-Лига, Кубок Англии, Лига Чемпионов, и нам лишь нужно уделить внимание деталям, продолжая делать то, что мы делаем", — сообщил Эмерсон Globo Esporte.