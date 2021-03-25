Премьер-Лига штрафует клубы, когда игроки меняются футболками
Премьер-Лига наказывает свои клубы штрафом в 5 тысяч фунтов каждый раз, когда игроки меняется футболками после матча.
Запрет на обмен футболками является частью коронавирусных протоколов, которые были ужесточены и до доведены до сведения клубов 7 января.
Тем не менее, нарушения продолжают происходить до сих пор. Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, Премьер-Лига оставляет за клубами право выбрать, выплатить штраф самостоятельно или переложить на игроков.
По информации издания, один из клубов, уже дважды оштрафованный на 5 тысяч фунтов, заставил расплатиться своих игроков.
25.03.2021 10:00
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