"Тоттенхэм" присмотрел Николаса Гонсалеса на замену Бэйлу

Ожидая расставания с Гаретом Бэйлом, "Тоттенхэм" присмотрел на замену нападающего "Штутгарта" Николса Гонсалеса.

Сезон аренды Бэйла близится к своему концу, и по прибытии в сборную Уэльса на текущей неделе Гарет подтвердил, что планирует вернуться в "Реал" летом.



По информации Sky Sports, откровение Бэйла не стало сюрпризом для лондонского клуба, который уже достаточно давно составил шорт-лист на замену Гарету.



В этом списке значится Гонсалес, который забил шесть голов и отдал две результативные передачи в 15 матчах Бундеслиги этого сезона за "Штутгарт". Трансфер 22-летнего аргентинца оценивается в 27 миллионов фунтов.



Также на радаре у "шпор" находится 24-летний вингер Жонатан Бамба, который забил шесть голов и отдал девять результативных передач за "Лилль" в этом сезоне Лиги 1.