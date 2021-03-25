Эдегор получил травму лодыжки в сборной Норвегии
Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор получил травму лодыжки в матче за сборную Норвегии против Гибралтара накануне.
Эдегор вывел норвежцев с капитанской повязкой на стартовый матч в отборе к Чемпионату Мира 2022 года, но еще в первом тайме неудачно подвернул свою правую лодыжку и в перерыве был заменен.
После победы со счетом 0:3 главный тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен развеял опасения фанатов "Арсенала", выразив уверенность, что 22-летнему плеймейкеру не придется досрочно возвращаться в Лондон.
"Я очень надеюсь, что Мартин будет в порядке к матчу против Турции в субботу. Его травма не носит серьезного характера", — цитирует Сольбаккена Goal.
Добавим, что вторую половину этого сезона Эдегор проводит в "Арсенале" на правах аренды из "Реала". В последних матчах Мартин превратился в ключевого игрока "канониров".
25.03.2021 08:00
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уже написали - там несерьезно всё
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Прощай ЛЕ
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Словил проклятие арсенала
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