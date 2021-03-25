Эдегор получил травму лодыжки в сборной Норвегии

Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор получил травму лодыжки в матче за сборную Норвегии против Гибралтара накануне.

Эдегор вывел норвежцев с капитанской повязкой на стартовый матч в отборе к Чемпионату Мира 2022 года, но еще в первом тайме неудачно подвернул свою правую лодыжку и в перерыве был заменен.



После победы со счетом 0:3 главный тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен развеял опасения фанатов "Арсенала", выразив уверенность, что 22-летнему плеймейкеру не придется досрочно возвращаться в Лондон.



"Я очень надеюсь, что Мартин будет в порядке к матчу против Турции в субботу. Его травма не носит серьезного характера", — цитирует Сольбаккена Goal.



Добавим, что вторую половину этого сезона Эдегор проводит в "Арсенале" на правах аренды из "Реала". В последних матчах Мартин превратился в ключевого игрока "канониров".