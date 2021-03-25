Эдегор получил травму лодыжки в сборной Норвегии

Мартин Эдегор Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор получил травму лодыжки в матче за сборную Норвегии против Гибралтара накануне.

Эдегор вывел норвежцев с капитанской повязкой на стартовый матч в отборе к Чемпионату Мира 2022 года, но еще в первом тайме неудачно подвернул свою правую лодыжку и в перерыве был заменен.

После победы со счетом 0:3 главный тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен развеял опасения фанатов "Арсенала", выразив уверенность, что 22-летнему плеймейкеру не придется досрочно возвращаться в Лондон.

"Я очень надеюсь, что Мартин будет в порядке к матчу против Турции в субботу. Его травма не носит серьезного характера", — цитирует Сольбаккена Goal.

Добавим, что вторую половину этого сезона Эдегор проводит в "Арсенале" на правах аренды из "Реала". В последних матчах Мартин превратился в ключевого игрока "канониров".


Метки Арсенал, сборная Норвегии, травмы, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1143

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  1. mixmaster 25.03.2021 10:30 # mixmaster
    уже написали - там несерьезно всё

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  2. gio 25.03.2021 09:36 # gio
    Прощай ЛЕ

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  3. ygyrbendar 25.03.2021 08:13 # ygyrbendar
    Словил проклятие арсенала

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