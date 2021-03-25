Вестергор не думает об уходе на повышение

Защитник "Саутгемптона" Янник Вестергор заявил, что пока не думает об уходе на повышение.

Вестергор является оплотом обороны "Саутгемптона" и нередко сравнивается со своим бывшим одноклубником Виргилом Ван Дейком по стилю игры.



Лишь на прошлой неделе датский таблоид BT сообщал об интересе к своему соотечественнику со стороны "Тоттенхэма", однако прямо сейчас на уме у 28-летнего защитника другое.



"Я лишь могу сказать, что все эти истории об интересе больших клубов как приятное похлопывание по спине. Но прямо сейчас у меня есть контракт с "Саутгемптоном", так что я не могу разговаривать об этом".



"Я сосредоточен на матчах Премьер-Лиги, на полуфинале Кубка Англии на "Уэмбли", а также сейчас мы играем важные матчи со сборной", — сообщил Вестергор Tipsbladet.