Уинтерберн считает, что "Арсеналу" нужен новый правый защитник

Легенда "Арсенала" Найджел Уинтерберн считает, что "канонирам" нужно приобрести нового правого защитника грядущим летом.

В последнее время главный тренер "канониров" Микель Артета пробует справа в обороне Калума Чемберса, а ранее использовал здесь Эктора Белллерина и Седрика Соареша.



Уинтерберну это говорит о том, что Артета недоволен своим выбором игроков на этой позиции, вдобавок будущее Беллерина находится под большим вопросом.



"Позиция правого защитника — интересная позиция в "Арсенале". Если вы посмотрите, как меняются игроки на этой позиции, вы поймете, что у Артеты нет устраивающего его варианта, поэтому я ожидаю, что они займутся этим летом".



"Арсенал" связывают с игроками вроде Хакими и Лэмпти. Достаточно они хороши для клуба или нет, можно будет сказать лишь после того, как они сыграют 20-30 матчей".



"Их предыдущие достижения не имеют значения. Оказываясь в новой лиге, в новом клубе, в новой обстановке, ты должен проявлять себя заново".



"Я не знаю точно, почему Беллерин то в основе, то нет. Конечно, его форма оставляет желать лучшего после травмы, а вдобавок его постоянно сватают в "Барселону".



"Тот факт, что с "Арсеналом" связывают игроков этой позиции, говорит, что либо Беллерин собрался в "Барселону", либо Артета недоволен своим выбором правых защитников. Полагаю, это сочетание того и другого", — цитирует Уинтерберна Daily Mirror.