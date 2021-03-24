Пулишич хочет поехать на Олимпийские игры

Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич выразил желание выступить на Олимпийских играх в Токио грядущим летом, что было бы чревато для него пропуском предсезонного периода и старта кампании 2021/22.

В данный момент сборная США пытается квалифицироваться на Олимпийские игры впервые с 2008 года, и ясность насчет поездки в Японию наступит на следующей неделе.



Пулишич наблюдает за этим со стороны — из-за коронавирусных ограничений он был вынужден остаться в расположении своего клуба.



Если американцы все же получат путевку в Токио, Пулишич будет рад присоединиться к сборной своей страны. Благо Кристиану 22 года, и ему даже не требуется отдельное место как для возрастного игрока.



"Выступить на Олимпийских играх — это огромная честь. Было бы удивительно представить там свою страну".



"Я полностью поддерживаю парней, которые сейчас играют отборочные матчи. Я бы и сам хотел принять в них участие, но я не могу контролировать некоторые вещи".



"Я бы определенно хотел принять участие в Олимпийских играх", — сообщил Пулишич NBC Sports.



Добавим, что олимпийский футбольный турнир пройдет с 21 июля по 7 августа. И 7 же августа должен стартовать новый сезон Премьер-Лиги.