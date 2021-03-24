Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия отказал "Арсеналу" и "Челси", прежде чем согласился вернуться в "Барселону".

Напомним, еще прошлым летом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Гарсия не будет продлевать свой контракт.



По окончании этого сезона Эрик станет свободным агентом, что позволит ему беспрепятственно вернуться в родной клуб, с которым, по слухам, он уже согласовал пятилетний контракт.



Как сообщает Daily Star, в предыдущие месяцы свои запросы насчет Гарсии также сделали "Арсенал" и "Челси", однако 20-летний игрок сборной Испании дал ясно понять, что его интересует только "Барселона".



"Я принял решение, и нужные люди знают это. Для меня было бы чем-то особенным играть вместе с Месси. Каждый знает, что он лучший игрок в мире, и то, что он делает каждую неделю, — это невероятно".



"Моя ситуация без изменений. У меня есть контракт с "Сити" до конца сезона, а остальное уладил мой агент".



"Летом будет Чемпионат Европы, к которому мне нужно подготовиться. Я сосредоточен на концовке сезона, на своем клубе и на своей сборной", — сообщил Гарсия.