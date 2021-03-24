Ники Батт покинул "Юнайтед"

Ники Батт Ники Батт разорвал свои отношения с "Манчестер Юнайтед" после девяти лет работы с молодежью "красных дьяволов".

Будучи сам воспитанником академии "Юнайтед", Батт провел более 400 матчей за клуб с "Олд Траффорд". Здесь Ники выиграл шесть титулов Премьер-Лиги, три Кубка Англии и Лигу Чемпионов.

В октябре 2012, на следующий год после завершения игровой карьеры, Батт взял шефство над резервной командой "Юнайтед", а в феврале 2016 возглавил академию.

Очередное повышение Батт получил в июле 2019, когда Оле Гуннар Сульшер привлек его к работе с первой командой. Ники стал отвечать за интеграцию молодых игроков в основной состав, отчитываясь напрямую к главному тренеру.

За свои девять лет работы с молодежью "Юнайтед" Батт приложил руку к становлению таких игроков, как Маркус Рэшфорд, Скотт Мактоминей, Аксель Туанзебе, Дин Хендерсон и Мейсон Гринвуд.

А сегодня "дьяволы" внезапно сообщили о расставании с Ники. 46-летний англичанин покидает клуб немедленно — ради "нового профессионального вызова".


Метки Батт, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. danilych89 24.03.2021 22:19 # danilych89
    неужели в главные тренеры подался?

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  2. nir-vana 24.03.2021 21:10 # nir-vana
    это псевдоним порноактрисы?

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