Ники Батт покинул "Юнайтед"

Ники Батт разорвал свои отношения с "Манчестер Юнайтед" после девяти лет работы с молодежью "красных дьяволов".

Будучи сам воспитанником академии "Юнайтед", Батт провел более 400 матчей за клуб с "Олд Траффорд". Здесь Ники выиграл шесть титулов Премьер-Лиги, три Кубка Англии и Лигу Чемпионов.



В октябре 2012, на следующий год после завершения игровой карьеры, Батт взял шефство над резервной командой "Юнайтед", а в феврале 2016 возглавил академию.



Очередное повышение Батт получил в июле 2019, когда Оле Гуннар Сульшер привлек его к работе с первой командой. Ники стал отвечать за интеграцию молодых игроков в основной состав, отчитываясь напрямую к главному тренеру.



За свои девять лет работы с молодежью "Юнайтед" Батт приложил руку к становлению таких игроков, как Маркус Рэшфорд, Скотт Мактоминей, Аксель Туанзебе, Дин Хендерсон и Мейсон Гринвуд.



А сегодня "дьяволы" внезапно сообщили о расставании с Ники. 46-летний англичанин покидает клуб немедленно — ради "нового профессионального вызова".