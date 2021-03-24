УЕФА планирует отменить правила ФФП

УЕФА планирует отменить правила финансового фейр-плей, благодаря чему европейские клубы большую свободу в плане трат.

В своем нынешнем виде правила ФФП были введены со старта сезона 2010/11. Выступая с благими намерениями, УЕФА не смог обеспечить должную реализацию своей инициативы за прошедшее десятилетие.



ФФП часто критикуют за несовершенство, указывая на то, что эти правила стоят на страже богаты клубов с историей, которые получили инструмент, чтобы не пускать в свою элитную компанию чужаков.



Кроме того, существует мнение, что эти правила не так уж сложно обойти. Об этом свидетельствует недавняя история "Манчестер Сити", который был отстранен от участия в Лиге Чемпионов на два года, но был оправдан через апелляцию в Спортивный арбитражный суд.



Явные изъяны в существующей системе заставляют УЕФА отказаться от ФФП и ввести новые правила, которые, хоть и будут контролировать финансовое здоровье клубов, но дадут им гораздо большую свободу, сообщает Football.London.



К этому шагу УЕФА подталкивает и пандемия коронавируса — перераспределение денег от тех, у кого они есть, к тем, кто в них нуждается, поможет европейскому клубу скорее преодолеть экономический кризис.