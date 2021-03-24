Джака верит, что "Арсенал" может попасть в еврокубки

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака чувствует, что у его команды есть хорошие шансы попасть в еврокубки на будущий сезон.

На прошлой неделе "Арсенал" оформил выход в четвертьфинал Лиги Европы, где теперь сыграет со "Славией" из Праги.



Лига Европы имеет огромное значение для "канониров", однако Джака также надеется не ударить в грязь лицом в Премьер-Лиге.



"В лиге мы вернулись на досягаемое расстояние от зоны еврокубков, и нам нужно совершить рывок, чтобы попасть туда. В Лиге Европы для нас абсолютно важно выйти в финал".



"Пока что этот сезон состоит для нас из взлетов и падений. Мы хорошо стартовали, затем несколько матчей не могли забить, но сейчас ситуация снова становится гораздо лучше", — сообщил Джака Blick.