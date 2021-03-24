Лингард: "Я еще не достиг своего пика"

Вингер "Вест Хэма" Джесси Лингард заявил, что по-прежнему чувствует себя молодым и перспективным игроком.

Не так давно Лингард считался молодым талантом из академии "Манчестер Юнайтед". Сегодня Джесси уже 28 лет, и он пытается реабилитировать свою карьеру после длительного периода застоя.



Отправившись в "Вест Хэм" в январе на правах аренды, Лингард сразу же принялся демонстрировать отличный футбол и даже вернулся в сборную Англии, однако Джесси чувствует, что это не предел для него.



"Игроки привыкли проводить сезоны целиком, а я не думаю, что прежде мне удавалось полноценно отыграть хотя бы один сезон целиком".



"Я по-прежнему чувствую, словно мне 25. Многим игрокам моего возраста удавалось проводить полные сезоны, мне — не особо. Поэтому я не чувствую, что уже достиг своего пика. Если я сохраню эту форму, стабильность и концентрацию, мы посмотрим, что будет в будущем. В данный момент я счастлив, я играю в футбол с улыбкой на лице, и это само важное".



"Уходя в аренду, ты должен быстро начать играть, и в данный момент я просто играю в свой привычный футбол. Мне комфортно. Теперь важно просто оставаться стабильным — этого мне не хватало в предыдущие годы. Здесь важна концентрация — на каждый матч тебе нужен одинаковый настрой".



"Думаю, я могу многого достичь. Я способен на гораздо большее, мне нужно многому научиться, но я уверенно смотрю в будущее", — сообщил Лингард Evening Standard.