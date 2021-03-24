Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси, вероятно, вернется в Премьер-Лигу грядущим летом.

В 2019 году Рэмси перебрался в "Ювентус" из "Арсенала" свободным агентом, заключив роскошный контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю до июня 2023.



Однако из-за различных травм Аарон не смог заиграть в Турине, а экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, превратил 30-летнего валлийца в обузу для чемпионов Серии А.



Как сообщает Daily Mirror, Рэмси не входит в планы главного тренера "Ювентуса" Андреа Пирло. Итальянский гранд приветствует предложения других клубов, ожидая интереса к Аарону из Премьер-Лиги.



Добавим, несколькими днями ранее издание Calciomercato сообщало, что в услугах Рэмси заинтересованы "Ливерпуль", "Вест Хэм" и бывший клуб Аарона "Арсенал".