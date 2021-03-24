Рэмси, вероятно, вернется в Премьер-Лигу

Аарон Рэмси Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси, вероятно, вернется в Премьер-Лигу грядущим летом.

В 2019 году Рэмси перебрался в "Ювентус" из "Арсенала" свободным агентом, заключив роскошный контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю до июня 2023.

Однако из-за различных травм Аарон не смог заиграть в Турине, а экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, превратил 30-летнего валлийца в обузу для чемпионов Серии А.

Как сообщает Daily Mirror, Рэмси не входит в планы главного тренера "Ювентуса" Андреа Пирло. Итальянский гранд приветствует предложения других клубов, ожидая интереса к Аарону из Премьер-Лиги.

Добавим, несколькими днями ранее издание Calciomercato сообщало, что в услугах Рэмси заинтересованы "Ливерпуль", "Вест Хэм" и бывший клуб Аарона "Арсенал".


Метки Рэмси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2021 17:00

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  1. leon-britton 24.03.2021 17:15 # leon-britton
    В портовую помойку этого топаря и зарплату ему 400 тысяч фунтов в неделю, будет вместе с Окслейд-Чемберленом на соседней койке в больнице играть в PlayStation, обссыкая 1,5 колбасных болельшика хе хе хе хе хе хе

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  2. reams 24.03.2021 17:12 # reams
    ну, можно в Арсенал вернуть, за еду будет пахать только если

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  3. superperez101 24.03.2021 17:03 # superperez101
    400 тон в неделю, это ему за все мытарства в Арсенале
    а Эриксен вроде ненамного меньше получает, после копеек в Тоттенхеме

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  4. lfcynwa 24.03.2021 17:01 # lfcynwa
    хотя хз, 30 лет и личка немалая
    по этой причине от Вейна и отказались

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  5. mixmaster 24.03.2021 17:01 # mixmaster
    с такой зп не вернется, только если Юве будет часть доплачивать.

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  6. lfcynwa 24.03.2021 17:01 # lfcynwa
    в ливапю срочна

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