Рэмси, вероятно, вернется в Премьер-Лигу
Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси, вероятно, вернется в Премьер-Лигу грядущим летом.
В 2019 году Рэмси перебрался в "Ювентус" из "Арсенала" свободным агентом, заключив роскошный контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю до июня 2023.
Однако из-за различных травм Аарон не смог заиграть в Турине, а экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, превратил 30-летнего валлийца в обузу для чемпионов Серии А.
Как сообщает Daily Mirror, Рэмси не входит в планы главного тренера "Ювентуса" Андреа Пирло. Итальянский гранд приветствует предложения других клубов, ожидая интереса к Аарону из Премьер-Лиги.
Добавим, несколькими днями ранее издание Calciomercato сообщало, что в услугах Рэмси заинтересованы "Ливерпуль", "Вест Хэм" и бывший клуб Аарона "Арсенал".
24.03.2021 17:00
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Последние комментарии:
В портовую помойку этого топаря и зарплату ему 400 тысяч фунтов в неделю, будет вместе с Окслейд-Чемберленом на соседней койке в больнице играть в PlayStation, обссыкая 1,5 колбасных болельшика хе хе хе хе хе хе
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ну, можно в Арсенал вернуть, за еду будет пахать только если
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400 тон в неделю, это ему за все мытарства в Арсенале
а Эриксен вроде ненамного меньше получает, после копеек в Тоттенхеме
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хотя хз, 30 лет и личка немалая
по этой причине от Вейна и отказались
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с такой зп не вернется, только если Юве будет часть доплачивать.
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в ливапю срочна
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