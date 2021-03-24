Пау Торрес заинтересован в переходе в "Юнайтед"

Защитник "Вильярреала" Пау Торрес заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

Еще пару недель назад издание Manchester Evening News сообщило в эксклюзивном материале, что "Юнайтед" рассматривает Торреса в качестве альтернативы Рафаэлю Варану из "Реала", своей давней трансферной цели.



Развивая эту тему, сейчас Manchester Evening News публикует новый материал, в котором говорится, что и сам Пау был бы заинтересован в продолжении карьеры на "Олд Траффорд".



Контракт 24-летнего испанца рассчитан до 2024 года и предусматривает отступные в 60 миллионов евро (52 млн. фунтов), однако "Вильярреал" испытывает серьезные финансовые затруднения и готов к торгу.



Правда, на Торреса претендует не только "Юнайтед". Виды на Пау имеют некоторые другие клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Сити", а также "Реал" и "Бавария". Защитника не только не страшит, но даже привлекает возможность попробовать себя в английском футболе.



Торрес не был вызван в сборную Испании на этот международный перерыв, но по-прежнему имеет отличные шансы поучаствовать в Евро-2020, так что будущее Пау, вероятно, прояснится уже ближе к закрытию летнего окна.