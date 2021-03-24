Пау Торрес заинтересован в переходе в "Юнайтед"

Пау Торрес Защитник "Вильярреала" Пау Торрес заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

Еще пару недель назад издание Manchester Evening News сообщило в эксклюзивном материале, что "Юнайтед" рассматривает Торреса в качестве альтернативы Рафаэлю Варану из "Реала", своей давней трансферной цели.

Развивая эту тему, сейчас Manchester Evening News публикует новый материал, в котором говорится, что и сам Пау был бы заинтересован в продолжении карьеры на "Олд Траффорд".

Контракт 24-летнего испанца рассчитан до 2024 года и предусматривает отступные в 60 миллионов евро (52 млн. фунтов), однако "Вильярреал" испытывает серьезные финансовые затруднения и готов к торгу.

Правда, на Торреса претендует не только "Юнайтед". Виды на Пау имеют некоторые другие клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Сити", а также "Реал" и "Бавария". Защитника не только не страшит, но даже привлекает возможность попробовать себя в английском футболе.

Торрес не был вызван в сборную Испании на этот международный перерыв, но по-прежнему имеет отличные шансы поучаствовать в Евро-2020, так что будущее Пау, вероятно, прояснится уже ближе к закрытию летнего окна.


Метки Вильярреал, Манчестер Юнайтед, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2021 16:00

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  1. shinigami 24.03.2021 17:24 # shinigami
    Патау

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  2. quavo 24.03.2021 16:15 # quavo
    На ебало второй линделол, если только поменять на дно шведское

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