"Болонья" интересуется Ламелой

Клуб Серии А "Болонья" проявляет интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Эрику Ламеле.

В данный момент у Ламелы остается всего один полный год по контракту с "Тоттенхэмом", что может подтолкнуть лондонский клуб к продаже Эрика грядущим летом.



Эту ситуацию уже изучает "Болонья", которая видит в 29-летнем аргентинце кандидата на замену Риккардо Орсолини, являющемуся трансферной целью для "Милана".



"Ламела — одно из имен, которые нам интересны. Мы стараемся понять, есть ли у нас шансы, и мы не можем дать гарантий", — цитирует спортивного директора "Болоньи" Вальтера Сабатини Evening Standard.



Добавим, что в этом сезоне Ламела провел 29 матчей за "шпор", но в рамках Премьер-Лиги выходил в старте лишь пять раз.