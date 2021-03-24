Фердинанд: "Зачем было покупать Ван де Бека?"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выразил недоумение, зачем "красные дьяволы" купили полузащитника Донни Ван де Бека.

Приглашенный из "Аякса" за 40 миллионов фунтов Ван де Бек стал главной покупкой "Юнайтед" в прошлое летнее трансферное окно.



Однако Донни до сих пор не имеет места в стартовом составе "красных дьяволов", как и фиксированной позиции. Фердинанд недоумевает, как можно было тратить целое состояние на игрока, которого ты не понимаешь, как использовать.



"Сочувствую ему. Кем бы ты ни был, если ты играешь две минуты компенсированного времени здесь, три минуты там, ты не можешь проявлять себя. Уровень игрока здесь не имеет значения".



"Я не думаю, что выбор состава и наличие возможностей ему помогают, поэтому несправедливо говорить, что он себя не проявляет. Он не в том положении, чтобы проявлять себя на постоянной основе".



"Мне правда жаль его, и было бы интересно услышать, что ему говорили, когда уговаривали на этот переход. Не думаю, что он перешел бы, если бы знал, что у него будет так мало возможностей проявлять себя".



"Я много наблюдал за ним в году, когда "Аякс" добрался до полуфинала Лиги Чемпионов. Он был так хорош, проникая в штрафную площадь, опускаясь глубже по полю, удерживая мяч и диктуя игру".



"Думаю, он определенно способен кое-что добавить "Юнайтед". Он может создавать голы, он поучаствовал в голе против "Лестера". Он проникает в штрафную и знает, как отправить мяч в ворота".



"Но чтобы проникать в штрафную, он должен играть на позиции, где играет Бруну Фернандеш, а этому не бывать. Может ли он делать то же самое с позиции 8-го номера или 6-го? Думаю, может. Он достаточно умен".



"В "Аяксе"выращивают умных футболистов, они могут играть на нескольких позициях, и Ван де Бек тоже. Просто очевидно, что "Юнайтед" хочет обладать более жестким игроком в центральной зоне позади Бруну".



"Я понимаю это — центральным защитникам нужна страховка, и это не является сильной стороной Ван де Бека. Отсюда вопрос: зачем тогда было его покупать?" — цитирует Фердинанда Goal.