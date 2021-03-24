"Сити" создаст более 5 тысяч стоячих мест на "Этихад"

Грядущим летом "Манчестер Сити" собирается смонтировать 5,620 стоячих мест на своем стадионе "Этихад".

Клубы высшего английского дивизиона ожидают, что в скором времени власти страны снимут действующий со времен трагедии на "Хиллсборо" в 1989 году запрет на стоячие трибуны.



Как и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, включая своих соседей из "Манчестер Юнайтед", "горожане" заранее готовятся к этому событию.



По информации Daily Mail, к старту следующего сезона "Сити" надеется полностью изменить внешний облик нижнего яруса своей Южной трибуны, где 10 процентов мест будут отданы гостевым фанатам.



Проведенный еще в 2018 году опрос насчет дальнейшего развития "Этихад" показывает, что фанаты "Сити" подавляющим большинством поддерживают идею о создании стоячей трибуны с билетами по наиболее доступной цене.