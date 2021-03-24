"Сити" создаст более 5 тысяч стоячих мест на "Этихад"

Этихад Грядущим летом "Манчестер Сити" собирается смонтировать 5,620 стоячих мест на своем стадионе "Этихад".

Клубы высшего английского дивизиона ожидают, что в скором времени власти страны снимут действующий со времен трагедии на "Хиллсборо" в 1989 году запрет на стоячие трибуны.

Как и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, включая своих соседей из "Манчестер Юнайтед", "горожане" заранее готовятся к этому событию.

По информации Daily Mail, к старту следующего сезона "Сити" надеется полностью изменить внешний облик нижнего яруса своей Южной трибуны, где 10 процентов мест будут отданы гостевым фанатам.

Проведенный еще в 2018 году опрос насчет дальнейшего развития "Этихад" показывает, что фанаты "Сити" подавляющим большинством поддерживают идею о создании стоячей трибуны с билетами по наиболее доступной цене.


Метки Манчестер Сити, стадионы, Этихад

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2021 13:00

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  1. true-manc 24.03.2021 13:24 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    >"действующий со времен трагедии на "Хиллсборо" в 1989 году запрет на стоячие трибуны"
    Виноваты были болельщики фк ливерпул, а запрет наложили на всех. Как всегда, колбасники могут только гадить.

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  2. mancityman 24.03.2021 13:12 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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