"Сити" создаст более 5 тысяч стоячих мест на "Этихад"
Грядущим летом "Манчестер Сити" собирается смонтировать 5,620 стоячих мест на своем стадионе "Этихад".
Клубы высшего английского дивизиона ожидают, что в скором времени власти страны снимут действующий со времен трагедии на "Хиллсборо" в 1989 году запрет на стоячие трибуны.
Как и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, включая своих соседей из "Манчестер Юнайтед", "горожане" заранее готовятся к этому событию.
По информации Daily Mail, к старту следующего сезона "Сити" надеется полностью изменить внешний облик нижнего яруса своей Южной трибуны, где 10 процентов мест будут отданы гостевым фанатам.
Проведенный еще в 2018 году опрос насчет дальнейшего развития "Этихад" показывает, что фанаты "Сити" подавляющим большинством поддерживают идею о создании стоячей трибуны с билетами по наиболее доступной цене.
24.03.2021 13:00
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КОРОЛИ!!!
>"действующий со времен трагедии на "Хиллсборо" в 1989 году запрет на стоячие трибуны"
Виноваты были болельщики фк ливерпул, а запрет наложили на всех. Как всегда, колбасники могут только гадить.
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КОРОЛИ!!!
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