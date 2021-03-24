Сборная Голландии оставляет решение по участию в Евро-2020 за самим Ван Дейком

Главный тренер сборной Голландии Франк Де Бур заявил, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк сам решит, примет ли участие в Чемпионате Европы.

На днях в прессе появились слухи, что у Ван Дейка может возникнуть конфликт со своим наставником по клубу Юргеном Клоппом из-за желания поучаствовать в Евро-2020.



Де Бур в этом вопросе предпочитает отстраниться и отложить решение на последний момент. По словам Франка, все зависит от того, как Ван Дейк будет себя чувствовать.



"Конечно, это не мне решать, поедет Виргил на Чемпионат Европы или нет. Исходя из имеющейся у меня на данный момент информации, вероятность этого не очень высока".



"Я могу понять, почему "Ливерпуль" не хочет подвергать Виргила никакому давлению. То же самое и мы".



"Я разговаривал с ним, и скоро он вернется к тренировкам. Но могут возникнуть осложнения. Задержка в одну-две недели может означать, что он уже не сыграет за "Ливерпуль" в остатке сезона".



"Если он как-то поможет "Ливерпуля" и, возможно, нам, это стало бы бонусом. Прямо сейчас я не рассчитываю на него. Если он все же вернется, это было бы великолепно".



"Время покажет. Я совершенно не давлю на него. Нужно, чтобы он обрел уверенность. Его решение в основном зависит от него самого".



"Когда наступит момент, и мы будем знать, как он себя чувствует, мы лишь согласимся с ним. А пока что мы позволим ему спокойно делать свою работу. Его восстановление идет по плану, но остается восемь недель, и мы не знаем, будет ли этого достаточно", — цитирует Де Бура Liverpool Echo.