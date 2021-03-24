Микел вспомнил о своем конфликте с Конте насчет Олимпийских игр
Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел рассказал, что его решение принять участие в Олимпийских играх положило конец его карьере на "Стэмфорд Бридж".
Едва заступив на тренерский мостик "Челси" в 2016 году, Антонио Конте настоятельно рекомендовал Микелу отказаться от места в сборной Нигерии на олимпийский турнир.
Однако Джон Оби поступил по-своему и помог нигерийцам завоевать бронзовые медали в Рио-де-Жанейро. В результате опытный полузащитник пропустил предсезонный период и уже не смог восстановить отношения с Конте, в январе 2017 уехав в Китай.
"Меня вызвали в сборную, и это было мечтой для меня. Каждый мечтает поучаствовать в Олимпийских играх. Да, будучи игроками, мы хотим побеждать в Лиге Чемпионов и на Чемпионате Мира, но Олимпийские игры — это турнир огромной важности".
"Конте лишь зашел ко мне на пять минут и сказал, что я должен сделать выбор. Он сказал: "Если ты уедешь, ты не будешь частью этой команды". Тогда я поговорил с клубом и сказал, что хочу уехать. Клуб отнесся к этому с уважением, учитывая мои заслуги перед ними и то, как долго я за них выступаю".
"Так что я уехал и затем почувствовал себя наказанным за это. Я совершенно перестал попадать в заявку команды на матчи".
"Забавная вещь в том, что перед самым открытием январского трансферного окна он (Конте) подошел ко мне и попросил о встрече. Это случилось после того, как я, один из старожилов команды, месяцами тренировался сам по себе по его воле!"
"Он пытался сказать мне: "Давай помиримся, ты нужен мне в команде, давай оставим это, бла-бла-бла!" Я такой: "Ты шутишь?! Ты, черт возьми, серьезно?!" Он знал, что я хочу уйти. Я встал и вышел из комнаты. Нельзя так неуважительно обращаться с людьми".
"Я не мог дождаться открытия окна, чтобы уйти. Я поговорил с руководством и объяснил, что мне обязательно нужно уйти. Они согласились и поняли меня", — сообщил Микел The Athletic.
24.03.2021 11:00
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Мега опорник был. Непроходимый. Мяч корпусом укрывал как боженька.
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один хрен бы не играл при матиче и канте с фабром
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тренер-односезонка, ещё и оказался гнилым мдаааа
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Типикал кончи, худший коуч для игроков.
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Методы парика работы с игроками конечно удивляют.
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