Микел вспомнил о своем конфликте с Конте насчет Олимпийских игр

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел рассказал, что его решение принять участие в Олимпийских играх положило конец его карьере на "Стэмфорд Бридж".

Едва заступив на тренерский мостик "Челси" в 2016 году, Антонио Конте настоятельно рекомендовал Микелу отказаться от места в сборной Нигерии на олимпийский турнир.



Однако Джон Оби поступил по-своему и помог нигерийцам завоевать бронзовые медали в Рио-де-Жанейро. В результате опытный полузащитник пропустил предсезонный период и уже не смог восстановить отношения с Конте, в январе 2017 уехав в Китай.



"Меня вызвали в сборную, и это было мечтой для меня. Каждый мечтает поучаствовать в Олимпийских играх. Да, будучи игроками, мы хотим побеждать в Лиге Чемпионов и на Чемпионате Мира, но Олимпийские игры — это турнир огромной важности".



"Конте лишь зашел ко мне на пять минут и сказал, что я должен сделать выбор. Он сказал: "Если ты уедешь, ты не будешь частью этой команды". Тогда я поговорил с клубом и сказал, что хочу уехать. Клуб отнесся к этому с уважением, учитывая мои заслуги перед ними и то, как долго я за них выступаю".



"Так что я уехал и затем почувствовал себя наказанным за это. Я совершенно перестал попадать в заявку команды на матчи".



"Забавная вещь в том, что перед самым открытием январского трансферного окна он (Конте) подошел ко мне и попросил о встрече. Это случилось после того, как я, один из старожилов команды, месяцами тренировался сам по себе по его воле!"



"Он пытался сказать мне: "Давай помиримся, ты нужен мне в команде, давай оставим это, бла-бла-бла!" Я такой: "Ты шутишь?! Ты, черт возьми, серьезно?!" Он знал, что я хочу уйти. Я встал и вышел из комнаты. Нельзя так неуважительно обращаться с людьми".



"Я не мог дождаться открытия окна, чтобы уйти. Я поговорил с руководством и объяснил, что мне обязательно нужно уйти. Они согласились и поняли меня", — сообщил Микел The Athletic.