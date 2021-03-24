Майк Меньян может заменить Льориса в "Тоттенхэме"

"Тоттенхэм" рассматривает голкипера "Лилля" Майка Меньяна на замену своему первому номеру Уго Льорису.

34-летний Льорис бессменно защищает ворота "Тоттенхэма" с 2012 года, однако после окончания этого сезона у него останется всего 12 месяцев по контракту.



В данный момент подписание нового контракта с Льорисом выглядит маловероятным, что подталкивает "шпор" к продаже Уго и приглашению нового голкипера.



На эту роль, утверждает L'Equipe, лондонский клуб присмотрел 25-летнего Меньяна, который находится в похожей ситуации. Правда, Майк сам не хочет продлевать свой контракт, истекающий в 2022 году.



Также сообщается, что "Лилль" оценивает партнера Льориса по сборной Франции в 25 миллионов евро (21.6 млн. фунтов).



На приобретении Меньяна настаивает ассистент Жозе Моуриньо Жоау Сакрамену, который в свое время работал видеоаналитиком в "Лилле".