Анчелотти хочет купить Кулибали в "Эвертон"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти хочет купить защитника "Наполи" Калиду Кулибали грядущим летом.
Анчелотти тренировал Кулибали на протяжении своих 18 месяцев в Неаполе, прежде чем в декабре 2019 возглавил "Эвертон".
В прошлом Калиду регулярно связывали с переездом в Премьер-Лигу, однако его цена в районе 100 миллионов фунтов каждый раз становилась помехой к этому.
Пандемия коронавируса сильно ударила по финансам "Наполи" и в целом изменила облик трансферного рынка в футболе. Вдобавок Кулибали не становится моложе — в июне сенегальцу исполнится 30.
Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, все это делает переход Кулибали в "Эвертон" реальным. У Анчелотти будет финансовая поддержка, чтобы осуществить этот трансфер и в очередной раз продемонстрировать амбиции клуба.
Добавим, что "ириски" пропустили больше всех в верхней половине таблицы Премьер-Лиги — 37 мячей в 30 матчах.
24.03.2021 09:00
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