Бекхэм: "Сульшер невероятно хорош"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм считает, что Оле Гуннар Сульшер "невероятен" в качестве главного тренера "красных дьяволов".

Бекхэм и Сульшер вместе провели семь успешных сезонов в "Юнайтед" как игроки, выиграв пять титулов Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов и Кубок Англии.



Сейчас Дэвид пробует себя в качестве владельца клуба, развивая проект "Интер Майами", тогда как Сульшер уже два с половиной года тренирует "Юнайтед", до этого поработав в "Мольде" и "Кардиффе".



И хотя "дьяволы" все еще находятся в поисках своего первого трофея при Сульшере, Бекхэм высоко оценивает работу норвежца.



"Я видел кое-какую критику, но, полагаю, это неизбежно, учитывая успехи "Манчестер Юнайтед" в прошлом. Будь то игроки, владельцы или главный тренер, вас все равно будут критиковать".



"Оле достаточно давно в игре, чтобы справляться с такого рода критикой. Он ведет себя очень тихо и продолжает делать свою работу. Думаю, он невероятным образом трудится на "Юнайтед".



"Результаты начинают подтверждать это. Надеюсь, так будет и дальше, потому что фанаты любят Оле, все мы любим Оле, все мы желаем им успехов. А если есть критика, он тот человек, который с ней справится", — сообщил Бекхэм ESPN.