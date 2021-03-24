"Сити" включился в борьбу за Закариа

"Манчестер Сити" включился в борьбу за полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закария.

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола находится в поисках еще одного полузащитника ввиду того, что контракт Фернандиньо истекает в конце сезона.



По информации Sky Sports, внимание "горожан" привлек Закариа, которого давно сватают в большие европейские клубы, включая "Манчестер Юнайтед".



"Сити" внимательно просматривал Закариа весь сезон, а недавние матчи против команды из Гладбаха в 1/8 финала Лиги Чемпионов стали прекрасной возможностью для "горожан" окончательно сформировать свое мнение о Денисе.



24-летний игрок сборной Швейцарии, как и Фернандиньо, выступает на позиции опорника и отличается физической мощью и навыками отбора.