"Сити" включился в борьбу за Закариа
"Манчестер Сити" включился в борьбу за полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закария.
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола находится в поисках еще одного полузащитника ввиду того, что контракт Фернандиньо истекает в конце сезона.
По информации Sky Sports, внимание "горожан" привлек Закариа, которого давно сватают в большие европейские клубы, включая "Манчестер Юнайтед".
"Сити" внимательно просматривал Закариа весь сезон, а недавние матчи против команды из Гладбаха в 1/8 финала Лиги Чемпионов стали прекрасной возможностью для "горожан" окончательно сформировать свое мнение о Денисе.
24-летний игрок сборной Швейцарии, как и Фернандиньо, выступает на позиции опорника и отличается физической мощью и навыками отбора.
24.03.2021 07:00
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