Борьба за выживание: кто станет третьим вылетевшим?

Вылет двух последних команд из Премьер-Лиги выглядит предопределенным, но борьба за то, чтобы не оказаться третьим неудачником, в самом разгаре. Перед финальным отрезком оцениваем шансы тех, кто еще рискует покинуть элиту.

Пару месяцев назад все указывало на то, что этот сезон Премьер-Лиги будет лишен упорной борьбы за выживание. Рывок "Фулхэма" вернул интригу и интерес к происходящему внизу турнирной таблицы. "Шеффилд Юнайтед" подал признаки жизни по наступлении января, "Вест Бромвич" пробудился в феврале, но прогресс в игре этих команд появился слишком поздно — и они банально не успевают набрать необходимое количество очков.



САУТГЕМПТОН



14-е место, 29 матчей, 33 очка, разница мячей 36:51



Оставшиеся матчи: "Бернли" (д), "Вест Бромвич" (г), "Лестер" (д), "Тоттенхэм" (г), "Кристал Пэллас" (д), "Ливерпуль" (г) , "Фулхэм" (д), "Лидс" (д), "Вест Хэм" (г)



"Саутгемптон" не должен был переживать об этом. В конце ноября команда Ральфа Хазенхюттля даже поднималась на вершину таблицы, но зимой случился стремительный откат "святых". Начиная с 16 декабря, "Саутгемптон" набрал только девять очков в Премьер-Лиге и успел в процессе проиграть (снова) со счетом 9:0.



Причины на поверхности. Хазенхюттлю не хватило глубины состава. Команда прошла через массу кадровых потерь, а ближайший резерв "святых" — это зеленая молодежь, которая не соответствует уровню Премьер-Лиги. Энергозатратный футбол "Саутгемптона" предопределил эти проблемы: те, кто остались здоровы, также сдали в плане физической формы. Без своей агрессии в прессинге, команда Хазенхюттля становится очень уязвимой даже против соперника уровня "Ньюкасла".



Свой худший период "Саутгемптон" прошел — как в кадровом, так и в игровом плане. Они уже в полуфинале Кубка Англии, что доказывает главное: побеждать в принципе команда не разучилась. Сейчас "святых" не хватает на весь матч, но даже в таком состоянии им по силам набрать пять-шесть очков в оставшихся девяти встречах. "Саутгемптон" в Премьер-Лиге удержит запас очков, набранных до декабря.



БЕРНЛИ



15-е место, 29 матчей, 33 очка, разница мячей 22:37



Оставшиеся матчи: "Саутгемптон" (г), "Ньюкасл" (д), "Манчестер Юнайтед" (г), "Вулверхэмптон" (г), "Вест Хэм" (д), "Фулхэм" (г), "Лидс" (д), "Ливерпуль" (д), "Шеффилд Юнайтед" (г)



"Бернли" Шона Дайча приходилось вылетать, но после своего возвращения в Премьер-Лигу в 2016 году команда избегает серьезной борьбы за выживание. В разные сезоны "Бернли" преодолевал через кошмарные серии результатов, но всегда находил выход, оставаясь верным основам: надежная оборона обязательно приведет к улучшению результатов.



То же самое происходит и сейчас. Когда в ноябре в центре защиты воссоединился дуэт Ми-Тарковски, "Бернли" стал собирать "клин-шиты", а впоследствии — и побеждать. Проблемы со здоровьем Эшли Барнса и Криса Вуда не позволили команде прийти к постоянству в атаке, но последний все-таки сыгрался с чехом Выдрой, и "Бернли" прибавил и в этом плане. Победа команды на поле "Эвертона" была одним из лучших выступлений "Бернли" в сезоне — как и всегда, "бордовые" выдали его в критический момент.



Специфика нынешнего сезона, помноженная на ограниченный кадровый ресурс, сделали выполнение основной задачи для "Бернли" сложнее, чем обычно. Но команда Шона Дайча всегда находит выход, и ее финиш за пределами зоны вылета не вызывает сомнений. Более того, продолжая играть так, как на "Гудисон Парк", "Бернли" сможет оторваться на большое расстояние.



БРАЙТОН



16-е место, 29 матчей, 32 очка, разница мячей 32:36



Оставшиеся матчи: "Манчестер Юнайтед" (г), "Эвертон" (д), "Челси" (г), "Шеффилд Юнайтед" (г), "Лидс" (д), "Вулверхэмптон" (г), "Вест Хэм" (д), "Манчестер Сити" (д), "Арсенал" (г)



"Брайтон" не похож на команду, которая ведет борьбу за выживание. Разница мячей наиболее показательна. Команда Грэма Поттера претендует на положительный результат в каждой встрече, но при этом имеет только семь побед в 29 матчах.



Речь не только в везении, хотя сложно не винить отсутствие удачи после игр с "Вест Бромвичем" или "Кристал Пэлас". Тем не менее, две последних победы (над "Саутгемптоном" и "Ньюкаслом") укрепили положение "чаек". В схожей ситуации команда оказалась в прошлом сезоне, и в тот момент Поттер изменил игру "Брайтона", который стал более контратакующей командой. Так он становится эффективнее, и сейчас — если смотреть на игру против "Саутгемптона" — история повторилась. С "Ньюкаслом" тактика не имела большого значения: такого соперника "Брайтон" мог победить без вратаря и пары полевых футболистов.



Под руководством Грэма Поттера "чайки" испытывают те же трудности, что и в первый сезон, но поставленная игра и спокойствие тренера все равно дают им преимущественно на дистанции. Пугать может календарь оставшихся матчей, но "Брайтон" лучше показывает себя именно в матчах с сильнейшими командами. В нужный момент "чайки" побеждают, а в чемпионате снова есть команды, которые банально хуже.



НЬЮКАСЛ



17-е место, 29 матчей, 28 очков, разница мячей 28:48



Оставшиеся матчи: "Тоттенхэм" (д), "Бернли" (г), "Вест Хэм" (д), "Ливерпуль" (г), "Арсенал" (д), "Лестер" (г), "Манчестер Сити" (д), "Шеффилд Юнайтед" (д), "Фулхэм" (г)



Слабее "Ньюкасла" в этом сезоне играл только "Вест Бромвич", да и тот — в свой худший период. Команде Стива Брюса в первой половине чемпионата удавалось добывать результаты, вопреки логике, но благодаря наличию форварда уровня Каллума Уилсона. Но удача все-таки отвернулась от "сорок": с середины января они одержали только две победы и набрали всего 11 очков.



Самое обидное для них то, что команда прибавила в игровом плане. В январе тренерский штаб Брюса пополнил Грэм Джонс, и буквально в первой же встрече (с "Эвертоном") "сороки" показали желание атаковать, которое поддерживают почти в каждой игре с тех пор. Но реализацию этих планов теперь нарушили травмы главных атакующих футболистов: Уилсона, Сен-Максимена и Альмирона. Последний вернулся в ключевом поединке с "Брайтоном", но "Ньюкасл" провел свой худший матч за долгое время. И возвращение Уилсона с Сен-Максименом в апреле не гарантирует прогресса. Кажется, что команда Брюса исчерпала все кредитные лимиты удачи.



Пока Брюс остается тренером, но прежде смена менеджера за 9-10 туров до конца не давала результата "Ньюкаслу". Календарь "сорок" тоже не обнадеживает, а они от уровня, формы и мотивации соперника зависят больше, чем все остальные. "Ньюкасл" надеется не на себя, а не на неудачи конкурентов.



ФУЛХЭМ



18-е место, 30 матчей, 26 очков, разница мячей 23:38



Оставшиеся матчи: "Астон Вилла" (г), "Вулверхэмптон" (д), "Арсенал" (г), "Челси" (г), "Бернли" (д), "Саутгемптон" (г), "Манчестер Юнайтед" (г), "Ньюкасл (д")



Скотт Паркер сумел по ходу сезона полностью переделать "Фулхэм" и превратить команду, которая была абсолютно не готова к Премьер-Лиге, в новый "Брайтон". С декабря и до середины февраля лондонцы впечатляли игрой, но собирали слишком много ничейных результатов. Затем случилась победа на "Гудисон Парк", последовали еще два успеха, и шанс спастись стал абсолютно реальным. Если "Фулхэму" удастся, то этот камбэк будет не хуже того, который "дачники" совершили 14 лет назад под руководством Роя Ходжсона.



Поражение от "Лидса" в последнем перед международной паузой туре разочаровало, но отдых должен пойти "Фулхэму" на пользу. Главное, что мотивирует лондонцев — это матчи "Ньюкасла". Поддерживая свой уровень игры и глядя на мучения конкурентов, подопечные Скотта Паркера должны быть уверены в своих шансах. Они сыграли на один матч больше, но впереди у них есть четыре встречи против (потенциально) не самых мотивированных соперников. "Фулхэм" не играет, как подобает аутсайдеру, и главное для "дачников" — пользоваться своими шансами.



В последнем туре "Фулхэм" принимает на своем поле "Ньюкасл". Возможно, в очном поединке будет решаться, кто из этих команд останется в Премьер-Лиге. Возможное присутствие болельщиков на игре — приятное обстоятельство, хотя на них куда больше ориентируется "Ньюкасл". "Фулхэм" вправе полагаться на свою игру, что делает его фаворитом гонки.



Иван Громиков специально для FAPL.ru