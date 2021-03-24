Легенда "Порту" обрушился с критикой на "Челси"

Легенда "Порту" Паулу Футуре обрушился с критикой на "Челси" после истории о том, что игроки "синих" праздновали свой жребий по четвертьфиналу Лиги Чемпионов.

Несмотря на то, что в 1/8 финала "Порту" выбил из турнира "Ювентус", португальская команда рассматривалась в качестве наиболее желанного соперника другими четвертьфиналистами в преддверии жеребьевки.



Брошенный в прошлую пятницу жребий определил "Челси" в качестве соперника "Порту". Согласно слухам, это вызвало ликование среди игроков команды Томаса Тухеля.



Футуре испытывает отвращение из-за такого неуважительного поведения "Челси" и призывает игроков "Порту" "умереть на поле", чтобы проучить зарвавшегося соперника.



"Игроки "Челси" праздновали, когда услышали, что по жребию им выпал "Порту". Откуда я это знаю? Это было в английской прессе, и я совершил звонок, чтобы получить подтверждение".



"В этих двух матчах игроки "Порту" должны будут бегать, как никогда прежде. Знаете, почему? Потому что "Челси" думает, что уже выиграл противостояние. Они праздновали".



"Я испытал отвращение, когда мой человек подтвердил это. Я бы отдал все, чтобы сыграть против "Челси".



"Теперь игроки "Порту" должны умереть на поле, потому что "Челси" думает, что уже в полуфинале. Они праздновали, когда увидели, что им попался "Порту". Они могут пройти нас, но им придется постараться до кровавого пота", — цитирует Футуре Daily Mail.