Фердинанд назвал ключевую ошибку Лэмпарда

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал ключевую ошибку, которая привела к увольнению Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера "Челси".

Попрощавшись с Лэмпардом в конце января, "Челси" переживает небывалый подъем. При Томасе Тухеле "синие" до сих пор не потерпели ни одного поражения в 14 сыгранных матчах, вернувшись в топ-4 Премьер-Лиги.



Фердинанд чувствует, что Лэмпард слишком слепо верил в свою молодежь, из-за чего утратил доверие опытных футболистов вроде Антонио Рюдигера и Маркоса Алонсо, которые при Тухеле были полностью реабилитированы.



"Думаю, большая разница относительно Фрэнка в том, что Тухель вернул опытных игроков в команду и наделил их повышенной ответственностью".



"Фрэнк больше делал ставку на игроков помоложе, в результате чего некоторые игроки постарше отвернули свои носы. Возможно, их негативная реакция создала проблему".



"Однако сейчас эти игроки вернулись. Тухель собрал опытных игроков и сказал им: "Вы здесь, вы моя опора, а игроки помоложе тоже будут частью этого", — цитирует Фердинанда The Independent.