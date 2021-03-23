Фердинанд назвал ключевую ошибку Лэмпарда
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал ключевую ошибку, которая привела к увольнению Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера "Челси".
Попрощавшись с Лэмпардом в конце января, "Челси" переживает небывалый подъем. При Томасе Тухеле "синие" до сих пор не потерпели ни одного поражения в 14 сыгранных матчах, вернувшись в топ-4 Премьер-Лиги.
Фердинанд чувствует, что Лэмпард слишком слепо верил в свою молодежь, из-за чего утратил доверие опытных футболистов вроде Антонио Рюдигера и Маркоса Алонсо, которые при Тухеле были полностью реабилитированы.
"Думаю, большая разница относительно Фрэнка в том, что Тухель вернул опытных игроков в команду и наделил их повышенной ответственностью".
"Фрэнк больше делал ставку на игроков помоложе, в результате чего некоторые игроки постарше отвернули свои носы. Возможно, их негативная реакция создала проблему".
"Однако сейчас эти игроки вернулись. Тухель собрал опытных игроков и сказал им: "Вы здесь, вы моя опора, а игроки помоложе тоже будут частью этого", — цитирует Фердинанда The Independent.
23.03.2021 23:00
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Лемпс, Сульшер, Артета - все втихую гнобили опытных и более-менее авторитетных и давали дорогу молодняку, потому как сами молодняк и, по сути, были стажерами в начале работы в большом клубе.
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Реабилитация Рохо настораживает)
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Причём тут Рохо хехехе
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Кто опытным вдруг стал? Рюдигер? Кристенсен? По составу изменений минимум. У Силвы травма.
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