Фердинанд назвал ключевую ошибку Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал ключевую ошибку, которая привела к увольнению Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера "Челси".

Попрощавшись с Лэмпардом в конце января, "Челси" переживает небывалый подъем. При Томасе Тухеле "синие" до сих пор не потерпели ни одного поражения в 14 сыгранных матчах, вернувшись в топ-4 Премьер-Лиги.

Фердинанд чувствует, что Лэмпард слишком слепо верил в свою молодежь, из-за чего утратил доверие опытных футболистов вроде Антонио Рюдигера и Маркоса Алонсо, которые при Тухеле были полностью реабилитированы.

"Думаю, большая разница относительно Фрэнка в том, что Тухель вернул опытных игроков в команду и наделил их повышенной ответственностью".

"Фрэнк больше делал ставку на игроков помоложе, в результате чего некоторые игроки постарше отвернули свои носы. Возможно, их негативная реакция создала проблему".

"Однако сейчас эти игроки вернулись. Тухель собрал опытных игроков и сказал им: "Вы здесь, вы моя опора, а игроки помоложе тоже будут частью этого", — цитирует Фердинанда The Independent.


Метки Лэмпард, Фердинанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. bonch-bruevich 24.03.2021 00:14 # bonch-bruevich
    Лемпс, Сульшер, Артета - все втихую гнобили опытных и более-менее авторитетных и давали дорогу молодняку, потому как сами молодняк и, по сути, были стажерами в начале работы в большом клубе.

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  2. max87 23.03.2021 23:19 # max87
    Реабилитация Рохо настораживает)

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  3. mansoor 23.03.2021 23:10 # mansoor
    Причём тут Рохо хехехе

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  4. ganinilyha 23.03.2021 23:04 # ganinilyha
    Кто опытным вдруг стал? Рюдигер? Кристенсен? По составу изменений минимум. У Силвы травма.

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