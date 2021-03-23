Киран Гиббс согласился перейти в "Интер Майами"

Клуб МЛС "Интер Майами" объявил о приобретении защитника "Вест Бромвича" Кирана Гиббса. Трансфер состоится в конце сезона.

31-летний Гиббс является воспитанником "Арсенала", за первую команду которого он дебютировал в октябре 2007.



Киран провел более 200 матчей за "канониров" с учетом всех соревнований, включая 39 в Лиге Чемпионов, и выиграл три Кубка Англии.



В августе 2017 Гиббс ушел в "Вест Бромвич", за который провел еще более сотни матчей, получив опыт выступлений в Чемпионшипе.



Сейчас все идет к тому, что "дрозды" покинут Премьер-Лигу по итогам этого сезона, однако для Гиббса эта интрига уже не имеет особого значения — 1 июля он в любом случае присоединится к "Интер Майами" как свободный агент.



Как сообщает клуб из Флориды, недавно подписавший Райана Шоукросса, с Гиббсом был согласован контракт до 2023 года.