Киран Гиббс согласился перейти в "Интер Майами"

Киран Гиббс Клуб МЛС "Интер Майами" объявил о приобретении защитника "Вест Бромвича" Кирана Гиббса. Трансфер состоится в конце сезона.

31-летний Гиббс является воспитанником "Арсенала", за первую команду которого он дебютировал в октябре 2007.

Киран провел более 200 матчей за "канониров" с учетом всех соревнований, включая 39 в Лиге Чемпионов, и выиграл три Кубка Англии.

В августе 2017 Гиббс ушел в "Вест Бромвич", за который провел еще более сотни матчей, получив опыт выступлений в Чемпионшипе.

Сейчас все идет к тому, что "дрозды" покинут Премьер-Лигу по итогам этого сезона, однако для Гиббса эта интрига уже не имеет особого значения — 1 июля он в любом случае присоединится к "Интер Майами" как свободный агент.

Как сообщает клуб из Флориды, недавно подписавший Райана Шоукросса, с Гиббсом был согласован контракт до 2023 года.


Метки Вест Бромвич, Гиббс, Интер Майами, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 377

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redevilsfun 23.03.2021 22:24 # redevilsfun
    талант. жаль, что загубил карьеру в арсенале.

    (ответить)

  2. xah 23.03.2021 22:11 # xah
    Вчера же был мальчишкой

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: