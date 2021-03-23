Робертсон: "Готовы стать прежним "Ливерпулем"

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон чувствует, что его команда преодолела черную полосу и готова стать "прежней".

Встретив Рождество на вершине Премьер-Лиги, с тех пор "Ливерпуль" одержал лишь четыре победы в чемпионате и сейчас находится в пяти очках от замыкающего топ-4 "Челси".

Тем не менее, две победы в двух последних матчах вселяют в Робертсона уверенность, что этот сезон еще можно спасти, о чем он поведал по прибытии в сборную Шотландии.

"Конечно, мои результаты на клубном уровне недостаточно хороши".

"Мы в "Ливерпуле" чувствуем, что должны быть выше в таблице и сражаться за те места, где мы были до Рождества".

"Просто у нас случилась черная полоса, и я надеюсь, что теперь мы ее преодолели. Надеюсь, мы сможем показать себя прежним "Ливерпулем" и продолжим добиваться хороших результатов, и тогда сезон сложится не так уж плохо. Впереди еще большой путь", — сообщил Робертсон Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. m-ballack 23.03.2021 21:16 # m-ballack
    Дело за малым. Если Эве наберут очки матча в запасе, то будет прежний Ливерпуль в середине таблицы

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  2. manutd-20champ 23.03.2021 21:12 # manutd-20champ
    удачи тебе, арабу, ну и насекомому.

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