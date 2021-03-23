"Ливерпуль" и "Юнайтед" пустят в Испанию
Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" смогут провести свои матчи против "Реала" в Лиге Чемпионов и "Гранады" в Лиге Европы, соответственно, в Испании, а не на нейтральном поле.
Напомним, когда в феврале "Челси" играл с "Атлетико", то этот формально домашний для испанской команды матч в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов был перенесет в Бухарест.
Этот перенос, как и перенос многих других матчей в еврокубках, был связан с коронавирусными ограничениями, которые страны Европы ввели в отношении друг друга.
Однако на следующей неделе Испания снимает действовавшие с декабря ограничения на авиарейсы из Британии, сообщает BBC.
Таким образом, 6 апреля "Ливерпуль" сыграет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу", а "Юнайтед" выйдет на поле "Нуэво Лос-Карменес" в Гранаде 8 апреля.
23.03.2021 20:00
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Уже привили скаузерских животных, оформили им ветеринарные паспорта? Пусть только Клоппа от бешенства не забудут вылечить, а то он опять начнёт реветь после проигранного матча, прикрывая свою некомпетентность и нападая на всех вокруг.
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