"Ливерпуль" и "Юнайтед" пустят в Испанию

Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" смогут провести свои матчи против "Реала" в Лиге Чемпионов и "Гранады" в Лиге Европы, соответственно, в Испании, а не на нейтральном поле.

Напомним, когда в феврале "Челси" играл с "Атлетико", то этот формально домашний для испанской команды матч в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов был перенесет в Бухарест.



Этот перенос, как и перенос многих других матчей в еврокубках, был связан с коронавирусными ограничениями, которые страны Европы ввели в отношении друг друга.



Однако на следующей неделе Испания снимает действовавшие с декабря ограничения на авиарейсы из Британии, сообщает BBC.



Таким образом, 6 апреля "Ливерпуль" сыграет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу", а "Юнайтед" выйдет на поле "Нуэво Лос-Карменес" в Гранаде 8 апреля.