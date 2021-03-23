Гринвуд возвращается в "Юнайтед" с травмой
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд досрочно возвращается в расположение своего клуба из молодежной сборной Англии по причине травмы.
Гринвуд вышел в стартовом составе и забил единственный гол своей команды в проигранном "Юнайтед" матче 1/4 финала Кубка Англии против "Лестера" в минувшее воскресенье (3:1).
Однако по прибытии в лагерь молодежной сборной Мейсон не смог приступить к тренировкам и после обследования был отправлен назад в Манчестер.
Уже сегодня сборная Англии U-21 улетает в Словению, и место 19-летнего Гринвуда в коллективе Эйди Бутройда займет полузащитник "Норвича" Тодд Кантуэлл.
Как сообщает BBC, на "Олд Траффорд" надеются, что травма Гринвуда незначительна, и после международного перерыва Мейсон вернется к выступлениям за клуб.
Добавим, это был первый для Гринвуда вызов в какую-либо сборную с момента, как их с Филом Фоденом из "Манчестер Сити" отчислили из первой команды после встречи с девушками в исландском отеле.
23.03.2021 19:00
Просмотров: 223
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
заебись, ой как заебись ©
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий