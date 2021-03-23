Гринвуд возвращается в "Юнайтед" с травмой

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд досрочно возвращается в расположение своего клуба из молодежной сборной Англии по причине травмы.

Гринвуд вышел в стартовом составе и забил единственный гол своей команды в проигранном "Юнайтед" матче 1/4 финала Кубка Англии против "Лестера" в минувшее воскресенье (3:1).



Однако по прибытии в лагерь молодежной сборной Мейсон не смог приступить к тренировкам и после обследования был отправлен назад в Манчестер.



Уже сегодня сборная Англии U-21 улетает в Словению, и место 19-летнего Гринвуда в коллективе Эйди Бутройда займет полузащитник "Норвича" Тодд Кантуэлл.



Как сообщает BBC, на "Олд Траффорд" надеются, что травма Гринвуда незначительна, и после международного перерыва Мейсон вернется к выступлениям за клуб.



Добавим, это был первый для Гринвуда вызов в какую-либо сборную с момента, как их с Филом Фоденом из "Манчестер Сити" отчислили из первой команды после встречи с девушками в исландском отеле.