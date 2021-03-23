Шоу считает, что своим преображением он обязан Сульшеру

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что своим преображением обязан главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру.

Шоу выступает за "Юнайтед" с 2014 года и сейчас проводит свой лучший сезон за все это время, ранее в марте заслужив вызов в сборную Англии после долгого перерыва.



Жозе Моуриньо, предшественник Сульшера, не гнушался публичной критикой в адрес Шоу, тогда как Оле Гуннар предпочел кнуту пряник, и Люк благодарен за этот подход, позволивший ему снова поверить в себя.



"Я не хочу изображать это так, словно я бы маленьким мальчиком, который не умеет справляться с давлением, потому что в больших клубах вроде "Манчестер Юнайтед" ты всегда под давлением и под пристальным вниманием. Это делает тебя крепче духом".



"Однако в то время мне не хватало уверенности. Я терял веру в себя. Думаю, это изменилось при Оле. Он обращался со мной правильным образом, в результате чего моя уверенность вернулась, и в данный момент я наслаждаюсь своей игрой".



"Я получаю удовольствие и чувствую себя уверенно. Для меня это две самые важные вещи, которые нужны тебе на поле. Тебе нужна эта вера в то, что ты можешь выступать на высочайшем уровне. Теперь я чувствую это", — сообщил Шоу Sky Sports.