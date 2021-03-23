Бэйл планирует вернуться в "Реал"

Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл заявил, что планирует вернуться в "Реал" по окончании этого сезона.

Напомним, этот сезон Бэйл проводит у "шпор" на правах аренды. Гарет прибыл в Северный Лондон с травмой и в совершенно неважной форме.



Тренерскому штабу и физиотерапевтам "Тоттенхэма" потребовались месяцы кропотливой работы, чтобы Бэйл набрал оптимальные кондиции и принялся демонстрировать свой лучший футбол.



Но едва вернувшись на пик формы, 31-летний валлиец дал ясно понять, что в команде Жозе Моуриньо не задержится.



"Главная причина, почему я отправился в "Тоттенхэм" на этот год, заключается в том, чтобы я мог играть в футбол. Я хочу поехать на Чемпионат Европы, находясь в форме".



"Изначальный план состоял в том, чтобы провести сезон в "Тоттенхэме", а после Евро у меня останется еще один год по контракту с "Реалом". Я планирую вернуться", — цитирует Бэйла Evening Standard.