Бэйл планирует вернуться в "Реал"
Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл заявил, что планирует вернуться в "Реал" по окончании этого сезона.
Напомним, этот сезон Бэйл проводит у "шпор" на правах аренды. Гарет прибыл в Северный Лондон с травмой и в совершенно неважной форме.
Тренерскому штабу и физиотерапевтам "Тоттенхэма" потребовались месяцы кропотливой работы, чтобы Бэйл набрал оптимальные кондиции и принялся демонстрировать свой лучший футбол.
Но едва вернувшись на пик формы, 31-летний валлиец дал ясно понять, что в команде Жозе Моуриньо не задержится.
"Главная причина, почему я отправился в "Тоттенхэм" на этот год, заключается в том, чтобы я мог играть в футбол. Я хочу поехать на Чемпионат Европы, находясь в форме".
"Изначальный план состоял в том, чтобы провести сезон в "Тоттенхэме", а после Евро у меня останется еще один год по контракту с "Реалом". Я планирую вернуться", — цитирует Бэйла Evening Standard.
23.03.2021 17:00
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Красавчик. Взялся за гуж - не говори, что не дюж. Выжимай из Реала каждую прописанную в контракте копейку, Гарет. Своё ты уже всё равно отыграл.
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Конченный
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Увы с деньгами не очень хорошо у Тоттенхэма что бы содержать Бэйла. Хоть он и стал показывать более менее приличный уровень, но качество все равно не дотягивает до цены.
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Годик посидит в Реале на большой зарплате и в какой-нибудь Катар доигрывать.
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Скучает по испанским гольф-полям
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