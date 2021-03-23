Бэйл планирует вернуться в "Реал"

Гарет Бэйл Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл заявил, что планирует вернуться в "Реал" по окончании этого сезона.

Напомним, этот сезон Бэйл проводит у "шпор" на правах аренды. Гарет прибыл в Северный Лондон с травмой и в совершенно неважной форме.

Тренерскому штабу и физиотерапевтам "Тоттенхэма" потребовались месяцы кропотливой работы, чтобы Бэйл набрал оптимальные кондиции и принялся демонстрировать свой лучший футбол.

Но едва вернувшись на пик формы, 31-летний валлиец дал ясно понять, что в команде Жозе Моуриньо не задержится.

"Главная причина, почему я отправился в "Тоттенхэм" на этот год, заключается в том, чтобы я мог играть в футбол. Я хочу поехать на Чемпионат Европы, находясь в форме".

"Изначальный план состоял в том, чтобы провести сезон в "Тоттенхэме", а после Евро у меня останется еще один год по контракту с "Реалом". Я планирую вернуться", — цитирует Бэйла Evening Standard.


Метки Бэйл, Реал, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 23.03.2021 17:26 # true-manc
    Красавчик. Взялся за гуж - не говори, что не дюж. Выжимай из Реала каждую прописанную в контракте копейку, Гарет. Своё ты уже всё равно отыграл.

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  2. dmitkhar 23.03.2021 17:21 # dmitkhar
    Конченный

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  3. ray-black 23.03.2021 17:17 # ray-black
    Увы с деньгами не очень хорошо у Тоттенхэма что бы содержать Бэйла. Хоть он и стал показывать более менее приличный уровень, но качество все равно не дотягивает до цены.

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  4. suddenly 23.03.2021 17:15 # suddenly
    Годик посидит в Реале на большой зарплате и в какой-нибудь Катар доигрывать.

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  5. ganinilyha 23.03.2021 17:00 # ganinilyha
    Скучает по испанским гольф-полям

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