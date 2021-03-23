Тиаго рассказал, что мог вернуться в Ла Лигу

Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара признался, что прошлым летом у него были варианты, чтобы вернуться в Ла Лигу.

Из-за затянувшейся адаптации и проблем со здоровьем Тиаго потребовалось время, чтобы освоиться в "Ливерпуле", однако сейчас он исполняет важную роль в команде Юргена Клоппа.



Экс-игрок "Барселоны" признается, что мотивом к его к переходу в "Ливерпуль" за 25 миллионов фунтов стало желание попробовать себя в Премьер-Лиге. Поэтому у испанских клубов не было шансов.



"У меня были варианты, чтобы вернуться в Испанию, но для меня все было ясно. Я уходил из "Баварии", чтобы получить опыт в Премьер-Лиге — в лиге с очень высокой конкуренцией".



"Когда мне позвонили тренер (Клопп) и клуб, мне было очень легко решиться на этот переход. Сложно было лишь решиться уйти из "Баварии". Тем не менее, это случилось, и я очень рад этому".



"Я сменил страну, клуб, стадион и приезжал не только с ожиданиями снова увидеть зрителей на трибунах — будет приятно увидеть "Энфилд" заполненным, — но и с готовностью постигать новые вещи каждый день", — сообщил Алькантара AS.