Мерсон: "Кейн — лучший нападающий в мире"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон назвал Харри Кейна из "Тоттенхэма" лучшим нападающим в мире.

В минувший уикенд Кейн заработал и сам же реализовал пенальти против "Астон Виллы". Своим 17-м голом в сезоне Харри помог "шпорам" одержать победу 0:2 и реабилитироваться за фиаско в Загребе несколькими днями ранее.



Больше всего Мерсон восхищается тем, что Кейн является разносторонним игроком, который не только забивает голы, но и участвует в розыгрыше мяча.



"В его игре нет слабых мест, и лично я считаю его лучшим центральным нападающим в мире. Он единственный известный мне игрок, который умеет все".



"Люди могу сказать: "О, есть же Холанд, ему 20 лет, он дает команде голы". Но Кейн дает команде все".



"Он может сделать любой пас, подключить других в игру. Я не могу его перехвалить, потому что он правда особенный игрок".



"Я не уверен, забьет ли он больше, чем Алан Ширер, но он умеет играть гораздо глубже и является командным игроком. Он не похож на Агуэро, который лишь открывается в штрафной", — цитирует Мерсона Daily Mail.