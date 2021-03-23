Азар "зол и расстроен", что "Реал" попал на "Ливерпуль"
Полузащитник "Реала" Эден Азар "зол и расстроен", что соперником его команды по четвертьфиналу Лиги Чемпионов стал "Ливерпуль".
Жеребьевка, прошедшая в Ньоне в минувшую пятницу, столкнула в четвертьфинале элитного европейского соревнования соперников по финалу 2018 года.
Как утверждает испанское издание Defensa Central в эксклюзивном материале, этот жребий очень опечалил Азара, для которого "Ливерпуль" со времен выступлений за "Челси" является "особенным соперником".
Проблема в том, что в данный момент Эден отсутствует с травмой лодыжки. Окончательный диагноз еще не поставлен, но у бельгийца "ноль шансов" сыграть против "Ливерпуля" в первом матче 6 апреля.
При благополучном сценарии Азар вернется к ответному матчу на "Энфилде" 14 апреля, но даже в таком случае форма Эдена будет вызывать большие вопросы и едва ли позволит показать свой лучший футбол.
30-летний полузащитник чувствует, что эти два матча против команды, которая ему отлично известна, могли бы стать великолепной возможностью перезагрузить его испанскую карьеру, которая совершенно не ладится, однако травма вносит свои коррективы.
23.03.2021 13:00
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Последние комментарии:
его карьера в Испании не ладится, потому что он лентяй и обжора.
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Ничего страшного, Азарчик. Встретишься с Челси)
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злость то в чём заключается, опять кликбейт ска!
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Хоть и терпеть не могу Реал, но жалко что у Азарчика так фигово карьера в Испании складывается...
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Ждем возвращения Эден.
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Ливерпуки сучки азара, давно признанный факт
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Его даже не процитировали. Утятина какая та. С таким же успехом могу написать, что Мане зол и расстроен, что ЛФК попал на Реал.
А так мне его чисто по человечески немного жаль, вы конечно можете сказать, что он овер дофига зарабатывает и тд. Просто человек всю свою жизнь шел к своей мечте, оно и сбылось, но не так складывается пока как хотел.
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Спец по Ливерпулю, очень жалко, что с травмами в последнее время такой игрок. В Челси блистал.
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