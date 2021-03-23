Азар "зол и расстроен", что "Реал" попал на "Ливерпуль"

Полузащитник "Реала" Эден Азар "зол и расстроен", что соперником его команды по четвертьфиналу Лиги Чемпионов стал "Ливерпуль".

Жеребьевка, прошедшая в Ньоне в минувшую пятницу, столкнула в четвертьфинале элитного европейского соревнования соперников по финалу 2018 года.



Как утверждает испанское издание Defensa Central в эксклюзивном материале, этот жребий очень опечалил Азара, для которого "Ливерпуль" со времен выступлений за "Челси" является "особенным соперником".



Проблема в том, что в данный момент Эден отсутствует с травмой лодыжки. Окончательный диагноз еще не поставлен, но у бельгийца "ноль шансов" сыграть против "Ливерпуля" в первом матче 6 апреля.



При благополучном сценарии Азар вернется к ответному матчу на "Энфилде" 14 апреля, но даже в таком случае форма Эдена будет вызывать большие вопросы и едва ли позволит показать свой лучший футбол.



30-летний полузащитник чувствует, что эти два матча против команды, которая ему отлично известна, могли бы стать великолепной возможностью перезагрузить его испанскую карьеру, которая совершенно не ладится, однако травма вносит свои коррективы.