Азар "зол и расстроен", что "Реал" попал на "Ливерпуль"

Эден Азар Полузащитник "Реала" Эден Азар "зол и расстроен", что соперником его команды по четвертьфиналу Лиги Чемпионов стал "Ливерпуль".

Жеребьевка, прошедшая в Ньоне в минувшую пятницу, столкнула в четвертьфинале элитного европейского соревнования соперников по финалу 2018 года.

Как утверждает испанское издание Defensa Central в эксклюзивном материале, этот жребий очень опечалил Азара, для которого "Ливерпуль" со времен выступлений за "Челси" является "особенным соперником".

Проблема в том, что в данный момент Эден отсутствует с травмой лодыжки. Окончательный диагноз еще не поставлен, но у бельгийца "ноль шансов" сыграть против "Ливерпуля" в первом матче 6 апреля.

При благополучном сценарии Азар вернется к ответному матчу на "Энфилде" 14 апреля, но даже в таком случае форма Эдена будет вызывать большие вопросы и едва ли позволит показать свой лучший футбол.

30-летний полузащитник чувствует, что эти два матча против команды, которая ему отлично известна, могли бы стать великолепной возможностью перезагрузить его испанскую карьеру, которая совершенно не ладится, однако травма вносит свои коррективы.


Метки Азар, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. danilych89 23.03.2021 13:55 # danilych89
    его карьера в Испании не ладится, потому что он лентяй и обжора.

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  2. danny949494 23.03.2021 13:48 # danny949494
    Ничего страшного, Азарчик. Встретишься с Челси)

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  3. scauzer11 23.03.2021 13:43 # scauzer11
    злость то в чём заключается, опять кликбейт ска!

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  4. skydreams 23.03.2021 13:37 # skydreams
    Хоть и терпеть не могу Реал, но жалко что у Азарчика так фигово карьера в Испании складывается...

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  5. bluehonorcfc9 23.03.2021 13:26 # bluehonorcfc9
    Ждем возвращения Эден.

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  6. thegodfather 23.03.2021 13:11 # thegodfather
    Ливерпуки сучки азара, давно признанный факт

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  7. yamateh 23.03.2021 13:08 # yamateh
    Его даже не процитировали. Утятина какая та. С таким же успехом могу написать, что Мане зол и расстроен, что ЛФК попал на Реал.
    А так мне его чисто по человечески немного жаль, вы конечно можете сказать, что он овер дофига зарабатывает и тд. Просто человек всю свою жизнь шел к своей мечте, оно и сбылось, но не так складывается пока как хотел.

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  8. mrsimph 23.03.2021 13:06 # mrsimph
    Спец по Ливерпулю, очень жалко, что с травмами в последнее время такой игрок. В Челси блистал.

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