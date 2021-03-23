"Арсеналу" будет сложно выкупить Эдегора

Мартин Эдегор У "Арсенала" могут возникнуть проблемы с выкупом полузащитника Мартина Эдегора у "Реала".

Эдегор проявляет себя с лучшей стороны с момента своего переезда на "Эмирейтс" в январе. Мартин великолепно чувствует себя на позиции плеймейкера, напоминая о лучших днях Месута Озила.

В минувшее воскресенье Эдегор помог "канонирам" совершить камбэк в дерби с "Вест Хэмом" (3:3), отметившись 93-процентной точностью передач, девятью подачами в штрафную с флангов и четырьмя созданными моментами.

После очередного яркого матча в исполнении Мартина фанаты "Арсенала" принялись требовать от своего клуба в социальных сетях выкупить 22-летнего норвежца у "Реала", однако с этим могут возникнуть проблемы.

Дело в том, что арендное соглашение двух клубов не предусматривает опции выкупа, а в контракте Эдегора в Мадриде прописаны заградительные отступные в 300 млн. фунтов, сообщает Daily Mirror.

Кроме того, от контракта Мартнина с "Реалом" остается еще два полных года, так что "Арсеналу" предстоят тяжелые переговоры, если лондонский клуб захочет сохранить плеймейкера.


Метки Арсенал, Реал, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. empry 23.03.2021 12:19 # empry
    Продлят аренду на следующий сезон. Самое оптимальное решение и для "Реала" и для "Арса".

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  2. chelsea88 23.03.2021 12:05 # chelsea88
    Невозможно скажите. Реал просто обоссыт геев.

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  3. babsez 23.03.2021 12:04 # babsez
    5 млн + Виллиан

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