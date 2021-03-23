Джеррард считает ошибкой невызов Александер-Арнольда в сборную Англии

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард раскритиковал решение своего коллеги Гарета Саутгейта не вызывать защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.

Объясняя отсутствие Александер-Арнольда в заявке сборной Англии на матчи против Сан-Марино, Албании и Польши, Саутгейт честно признал, что это связано со спадом в игре Трента.



Однако Джеррард считает, что Саутгейту следовало поступить иначе, оказав поддержку 22-летнему игроку, который переживает сложный период.



"Думаю, Трент — лучший правый защитник в стране".



"Одна вещь, которой я научился как игрок, заключается в том, что ты не можешь всегда играть на 10 баллов из 10. Когда у тебя случается спад, больше всего тебе нужна поддержка, любовь и внимание со стороны твоего тренера".



"Так что я удивлен этим решением, но это лишь мое мнение, а мое мнение в данной ситуации не имеет значения. Это решает Гарет Саутгейт. Я не обязательно согласен с этим решением, но не я тренер сборной Англии", — цитирует Джеррарда ESPN.