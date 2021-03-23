Силва решил продлить контракт с "Челси"

Тиаго Силва Защитник "Челси" Тиаго Силва близок к продлению своего контракта с лондонским клубом.

Когда в августе прошлого года Силва присоединился к "Челси" как свободный агент, то заключил контракт до конца этого сезона с опцией продления на 12 месяцев.

Тиаго играл очень важную роль при Фрэнке Лэмпарде, но и Томас Тухель, заступивший на тренерский мостик "синих" в январе, возлагает большие надежды на ветерана.

Клуб со "Стэмфорд Бридж" давно хотел продлить контракт с 36-летним бразильцем, и тот, наконец, на это согласился, утверждает Daily Express.

Добавим, Силва пропустил восемь последних матчей "Челси" из-за травмы бедра, однако должен вернуться после международного перерыва.


Метки контракты, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2021 10:00

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  1. chelsea88 23.03.2021 10:04 # chelsea88
    А после нас можно в никчёмный гейклуб аснл сплавить)
    Они любят после топов игроков собирать.

    (ответить)

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