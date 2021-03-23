Силва решил продлить контракт с "Челси"
Защитник "Челси" Тиаго Силва близок к продлению своего контракта с лондонским клубом.
Когда в августе прошлого года Силва присоединился к "Челси" как свободный агент, то заключил контракт до конца этого сезона с опцией продления на 12 месяцев.
Тиаго играл очень важную роль при Фрэнке Лэмпарде, но и Томас Тухель, заступивший на тренерский мостик "синих" в январе, возлагает большие надежды на ветерана.
Клуб со "Стэмфорд Бридж" давно хотел продлить контракт с 36-летним бразильцем, и тот, наконец, на это согласился, утверждает Daily Express.
Добавим, Силва пропустил восемь последних матчей "Челси" из-за травмы бедра, однако должен вернуться после международного перерыва.
23.03.2021 10:00
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А после нас можно в никчёмный гейклуб аснл сплавить)
Они любят после топов игроков собирать.
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