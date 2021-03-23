Артета намекнул, что хочет тренировать ПСЖ

Наставник "Арсенала" Микель Артета намекнул, что открыт к работе с ПСЖ в будущем.

Артета начал самостоятельную тренерскую карьеру чуть более года назад, за это время укрепив свою репутацию с помощью завоевания Кубка Англии и Суперкубка Англии.



Микель отлично понимает, что в "Арсенале" у него еще много работы, однако Париж, где он провел полтора сезона в качестве игрока, все равно манит испанского специалиста.



"Я люблю Париж, я люблю Париж. У меня остались очень хорошие воспоминания о времени, проведенном там. Это был мой первый клуб как для профессионального игрока. Этот клуб навсегда в моем сердце".



"Никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем, но у меня много работы в "Арсенале", — сообщил Артета beIN Sports.