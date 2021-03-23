Дини: "На Обмеянга повлияла ситуация с контрактом"

Капитан "Уотфорда" Трой Дини предположил, почему нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг так неважно проводит этот сезон.

Наколотив 22 гола в прошлом сезоне Премьер-Лиги, в этом Обамеянг отличился только девять раз в 24 матчах.



Ничья 3:3 с "Вест Хэмом" в воскресенье лишний раз убедила Дини, что Пьер-Эмерик не в порядке. Трой считает, что капитан "канониров" не смог должным образом подготовиться к этому сезону, а также был отвлечен согласованием нового контракта.



"Он не лучшим образом сыграл против "Вест Хэма", и я вспоминаю один момент как раз перед его заменой, когда Лакасетт отдал ему мяч налево".



"Обычно он совершил бы касание и пробил, но здесь он совершил одно, два, три касания и был нейтрализован. В такие моменты ты понимаешь, что игрок не находится в своем обычном ритме".



"Будем честны, он первоклассный бомбардир, но обычно он принимает мяч и наносит удар. Мы говорим о нападающем, который привык играть в штрафной, и сейчас у него такой период, которые иногда случаются".



"У него была короткая предсезонная подготовка, и на него повлияла ситуация с контрактом", — сообщил Дини talkSPORT.