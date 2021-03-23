Защитник "Баварии" Давид Алаба отказался перейти в "Челси".

Проведя 11 лет в "Баварии" и выиграв за это время девять титулов Бундеслиги, шесть Кубков Германии, пять Суперкубков Германии, две Лиги Чемпионов, два Суперкубка Европы и два клубных Чемпионата Мира, Алаба решил попробовать что-нибудь другое.



Сейчас Алаба просто дожидается истечения своего контракта, чтобы грядущим летом покинуть Мюнхен. Давиду только 28 лет, а его колоссальный опыт и статус свободного агента делают его крайне привлекательной целью для европейских грандов.



Не так давно "Челси" назывался фаворитом в борьбе за Алабу. Новый главный тренер "синих" Томас Тухель лично разговаривал с игроком сборной Австрии, соблазняя того на переезд в Лондон.



Однако "Челси" потерпел неудачу. Как утверждает Sky Germany, Алаба сказал "нет" Тухелю, а также отклонил роскошное предложение от ПСЖ.



Давид решительно настроен продолжить карьеру в Ла Лиге, но между "Реалом" и "Барселоной" пока не выбрал.