Алаба сказал "нет" Тухелю
Защитник "Баварии" Давид Алаба отказался перейти в "Челси".
Проведя 11 лет в "Баварии" и выиграв за это время девять титулов Бундеслиги, шесть Кубков Германии, пять Суперкубков Германии, две Лиги Чемпионов, два Суперкубка Европы и два клубных Чемпионата Мира, Алаба решил попробовать что-нибудь другое.
Сейчас Алаба просто дожидается истечения своего контракта, чтобы грядущим летом покинуть Мюнхен. Давиду только 28 лет, а его колоссальный опыт и статус свободного агента делают его крайне привлекательной целью для европейских грандов.
Не так давно "Челси" назывался фаворитом в борьбе за Алабу. Новый главный тренер "синих" Томас Тухель лично разговаривал с игроком сборной Австрии, соблазняя того на переезд в Лондон.
Однако "Челси" потерпел неудачу. Как утверждает Sky Germany, Алаба сказал "нет" Тухелю, а также отклонил роскошное предложение от ПСЖ.
Давид решительно настроен продолжить карьеру в Ла Лиге, но между "Реалом" и "Барселоной" пока не выбрал.
23.03.2021 00:05
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Каким же нужно быть мудаком в душе, чтобы не знать кого из Реала или Барсы выбрать... Мне кажется или любой нормальный футбольный фанат с самого детства знает: кого из них любит, а кого ненавидит?!
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Челси надо сколотить команду и успехи, как у Сити, и даже лучшея чтобы игроки выбирали их, а не БарсуРеал
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Дежурная струя в синюю помойку chelsea
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