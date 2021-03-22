Невилл "деморализован" вылетом МЮ из Кубка Англии

Манчестер Юнайтед Эксперт Sky Sports Гари Невилл признался, что он "деморализован" вылетом "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии.

Оставив немало сил против "Милана" в Лиге Европы в прошлый четверг, накануне "Юнайтед" не смог дать бой "Лестеру" в четвертьфинале Кубка Англии и поражением 3:1 завершив свое выступление в соревновании.

Невилл опечален тем, что "красные дьяволы" упустили такую отличную возможность разжиться своим первым трофеем при Оле Гуннаре Сульшере.

"Я удивлен ослабленным составом, я удивлен такой большой ротацией".

"Знаю, Оле Гуннар Сульшер часто обращается к ротации в этом сезоне, но это был реальный шанс. Я не говорю, что "Саутгемптон" — проходной соперник по полуфиналу, но это была такая хорошая возможность. А также я верю, что этому коллективу игроков нужно что-нибудь выиграть при Сульшере".

"Так что я слегка деморализован, будучи фанатом "Юнайтед". Я чувствую, что это была очень хорошая возможность выиграть трофей в нынешнем сезоне", — сообщил Невилл в своем подкасте.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2021 23:00

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  1. bes-ter 22.03.2021 23:39 # bes-ter
    У МЮ, помимо шансов на АПЛ есть шанс зацепить ЛЕ, отсюда и ослабленый состав. Для Лестера ФА единственный шанс на кубок, отсюда и желание бороться с утроенной силой.

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