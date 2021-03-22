Салах уверен, что форма "Ливерпуля" будет становиться только лучше

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах чувствует, что его команда преодолела недавний кризис и дальше будет играть только лучше.

Встретив Рождество на вершине Премьер-Лиги, затем "Ливерпуль" резко затормозил. "Красные" одержали три победы и потерпели восемь поражений в 14 матчах чемпионата, превратившись в аутсайдера борьбы за попадание в топ-4.



В течение этого периода "Ливерпуль" потерпел шесть домашних поражений в Премьер-Лиге кряду, однако победы над "РБ Лейпциг" и "Вулверхэмптоном" вселили в Салаха уверенность, что ситуация налаживается.



"Я доволен нашими последними результатами, поэтому я просто надеюсь, что мы сможем продолжать побеждать".



"Это тяжело для всех нас, учитывая то, с чем мы столкнулись и нашу позицию в Премьер-Лиге, но я верю, что дальше наши дела пойдут лучше".



"Мы хорошо выступаем в Лиге Чемпионов", — сообщил Салах официальному веб-сайту "Ливерпуля".