У Кавани появился третий вариант на следующий сезон

У нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани появился третий вариант, где провести следующий сезон.

Напомним, ранее в марте отец Эдинсона заявил, что его сын не чувствует себя комфортно в Англии и по-прежнему обижен на FA, которая дисквалифицировала его за расизм.



Кавани-старший говорил, что Эдинсон хочет вернуться в Южную Америку и уже ведет соответствующие переговоры с вице-президентом аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Хуаном Романом Рикельме.



Затронув эту тему перед четвертьфинальным матчем Кубка Англии, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер заявил, что все еще надеется убедить 34-летнего уругвайца продлить свой контракт на следующий сезон.



Оказывается, также Кавани рассматривает вариант с переходом в "Насьональ", о чем поведал легенда уругвайского клуба Рубен Соса.



"Я разговаривал с Кавани, мы регулярно обмениваемся сообщениями через телефон".



"К Кавани я ближе, чем к Луису Суаресу. Думаю, он хочет перейти в "Насьональ". Его желание определенно сильнее, чем Суареса. Суарес тоже хочет, но семья может остановить его. Желание Кавани состоит в том, чтобы играть за "Насьональ", и ему будут здесь рады", — сообщил Соса Polideportivo.