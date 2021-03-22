У Кавани появился третий вариант на следующий сезон

Эдинсон Кавани У нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани появился третий вариант, где провести следующий сезон.

Напомним, ранее в марте отец Эдинсона заявил, что его сын не чувствует себя комфортно в Англии и по-прежнему обижен на FA, которая дисквалифицировала его за расизм.

Кавани-старший говорил, что Эдинсон хочет вернуться в Южную Америку и уже ведет соответствующие переговоры с вице-президентом аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Хуаном Романом Рикельме.

Затронув эту тему перед четвертьфинальным матчем Кубка Англии, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер заявил, что все еще надеется убедить 34-летнего уругвайца продлить свой контракт на следующий сезон.

Оказывается, также Кавани рассматривает вариант с переходом в "Насьональ", о чем поведал легенда уругвайского клуба Рубен Соса.

"Я разговаривал с Кавани, мы регулярно обмениваемся сообщениями через телефон".

"К Кавани я ближе, чем к Луису Суаресу. Думаю, он хочет перейти в "Насьональ". Его желание определенно сильнее, чем Суареса. Суарес тоже хочет, но семья может остановить его. Желание Кавани состоит в том, чтобы играть за "Насьональ", и ему будут здесь рады", — сообщил Соса Polideportivo.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, Насьональ

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 22.03.2021 21:49 # manutd-20champ
    нет, так нет. не проблема совсем.

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  2. danny949494 22.03.2021 21:01 # danny949494
    Всем похрен на этого пенсионера.

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